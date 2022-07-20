Ünlü dizinin setinde korkunç olay: Hayatını kaybetti

ABD'nin en çok izlenen polisiye ve suç dizilerinden biri olan ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir kitlesi bulunan Law and Order'ın 21'inci sezon çekimleri sırasında korkunç bir olay yaşandı.

90’lı yıllardan beri yayında olan ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’de de en çok izlenen dizilerden biri olan ‘Law and Order’ dizisi. çekimleri sırasında meydana gelen korkunç bir olayla gündeme geldi.

Dizinin prodüksiyon ekibinde çalışan 31 yaşındaki Johnny Pizarro, dizi çekimler için bulunduğu Brooklyn’de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Pizarro’nun çekimler sırasında bölgeyi boşaltmak ve araçların parkını düzenlemesi ile görevlendirildiği öğrenildi.

Dizinin çekimleri başlamadan önce silahlı bir kişinin Pizarro’nun bulunduğu araca yaklaştığı ve set çalışanını başından vurduğu açıklandı. Olayın ardından apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz adamın yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

DİZİ SAHNESİNİN BİR PARÇASI SANDILAR

31 yaşında, evli ve üç çocuk babası Johnny Pizarro, mesaisine yeni başladığı sırada park halindeki bir araçta otururken saldırıya uğradı. Görgü tanıkları ve set çalışanları olayın şokunu yaşarken, meydana gelen saldırının ‘dizi sahnesinin bir parçası’ olduğunu düşünenler de çoğunluktaydı.

Görgü tanıklarından 60 yaşındaki yerel sakin Janus Czuj, cinayetin tamamen dizinin senaryosu gereği olduğunu sandığını anlatırken, “Dizi için sahte bir suç mahali yarattıklarını düşündüm. Bu trajedinin gerçek olabileceğine ihtimal vermedim.” dedi.

Cinayetin nedeni henüz açıklanmazken, polis tüm olasılıkları değerlendirdiklerini ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

sözcü.com.tr