Ünlü futbolcunun ruhu karısına musallat oldu! Eve kamera yerleştirdiler

Spor tarihinin unutulmaz isimleri düşünüldüğünde her futbol tutkununun adını zikrettiği isimlerin başında George Best gelir. Manchester United efsanesi, 1963 ve 1974 yılları arasında takımda forma giydi ve kariyerinin şüphesiz ki en parlak zamanlarını geçirdi. Çalımlarıyla ve sıra dışı yeteneğiyle ünlü olan Best, özel hayatıyla da gündemden düşmedi.

"Futbolun James Dean'i" olarak anılan efsane futbolcu için şöhret, kumar, kadınlar ve alkole karşı bir tutkuyu da beraberinde getirdi. Adı suça da karışan ve hatta kısa bir süre için hapse giren futbolcu, karaciğer iltihabı ve iç kanama nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 2005 yılında hayata veda etti. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen George Best, defans oyuncularını sanki orada değillermiş gibi geçerek zor olanı kolay gibi gösterebilmesiyle ünlüydü. Şimdiyse Best, ölümünden 16 yıl sonra bambaşka bir şekilde gündeme geldi.

AÇIKLANAMAYAN OLAYLAR

Yıldız futbolcunun 16 yıl önceki ölümünden bu yana, eski karısı Alex, Surrey'deki evinde açıklayamadığı olaylar yaşadığını söylüyor. Alex'in anlattığına göre ortadan kaybolan nesneler, birkaç ay sonra bir odanın ortasında yeniden ortaya çıkıyor. Yerinden kıpırdaması bile mümkün olmayan ağır mobilyalar hareket ediyor, ışıklar kendiliğinden açılıp kapanıyor ve televizyon insan müdahalesi olmadan aniden açılıyor.

"200 yıllık evimi ziyarete gelen ruhların olduğuna ikna oldum" diyen Alex, "Ve şimdi bence George onlardan biri olabilir" sözleriyle eski kocasının da onu ziyaret ettiğini düşündüğünü anlattı.

CENAZE GÜNÜ TUHAF OLAY

3 Aralık 2005'te, 59 yaşındayken hayatını kaybeden efsane golcü Best ile ilgili ilk ürkütücü deneyimini, gömülmesinden hemen sora yaşadığını anlatıyor Alex... Discovery Plus ekranlarına gelen bir belgesel için yaşadıklarını anlatan Alex, "George'un cenazesinin olduğu gün Belfast'ta bir otelde kalıyordum" dedi ve ekledi: "O gün erkenden uyandığımı hatırlıyorum ve açıkçası çok duygusal bir gündü, çok üzgündüm. Tam otel odasının kapısından çıkarken, duş ani bir patlamayla açıldı kendi kendine."

BELGESELE KONU OLDU

Yaşadığı evde gerçekleşen gizemli olayların kaynağını bulmaya kararlı olan Alex, paranormal olaylar konusunda uzman olan profesyonellerin yardımını istedi. Evin belirli noktalarına kameralar yerleştirildi ve yakalanan görüntü gerçekten de inanması güçtü. Görüntülerde kitaplıkta duran bir kitabın rafta kendi kendine hareket ettiği görülüyor. Araştırmacı Barri Ghai, hangi kitabın hareket ettiğine baktığında, bunun George Best'in bir biyografisi olduğunu görüyor.

Bu ay 50'nci yaşını kutlayacak olan Alex, “Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” deyip şöyle devam etti: "O kitaplıkta çok fazla kitabım var. Filmler, antikalar, tüm farklı otobiyografiler üzerine kitaplarım var ve yine de çıkan kitap George'unkiydi. O an gerçekten onun ruhlardan biri olabileceğini düşündürdü."

ÖNCE ÇOCUK SANDI AMA...

Alex'le konuşan ekip, "eğer ruh dikkat çekmek istemiyorsa" bu kadar şaşırtıcı doğaüstü hareketleri kamerada yakalamanın son derece sıra dışı olduğunu söyledi. Alex ise yıldız fubolcunun kendisine bu şekilde görünmesinin ondan beklenecek bir şey olduğunu söyledi ve Best için "arsız maymun" ifadesini kullandı. Eski kocasının sürekli oyunlar oynayan ve insanları güldürmeye çalışan biri olduğunu vurgulayan Alex, "Önce evdeki ruhun yaramaz ve eğlenceli olduğu için çocuk olduğunu düşünmüştüm, ama George da yaramazdı. Tipik George" dedi.

2004 yılında boşanana kadar George ile 10 yıl evli kalan model, çiftin her zaman güçlü bir bağları olduğunu söyledi. Alex, "Tabii ki zor zamanlar geçirmiş ve sonunda ayrılmış olsak da, biz her zaman arkadaştık ve onu her zaman sevdim" dedi ve ekledi: "Hala da seviyorum. Hayaletler ve bunun gibi doğaüstü şeyler hakkında ne düşündüğümüzü hiç tartışmamıştık çünkü tüm bunlar başlayana kadar her zaman çok şüpheciydim. Ancak ikimizin de güçlü manevi yönü ve inancı vardı.

Birkaç yıl önce uyandım ve odanın ortasına sürüklenen kocaman, ağır bir büfe buldum. O kadar ağır ki ne zaman evi değiştirsem, nakliyeciler bana lanet okuyor. Odanın kenarından odanın ortasına sürükleniyordu, onu geri çekmeme yardım etmesi için babamı aramak zorunda kaldım."

Işıkların tekrar açılıp kapandığını ve televizyonun kendi kendine çalıştığını anlatırken, elektriği kontrol ettirdiğini söyledi. Alex, "Elektrikçi neler olduğunu anlayamadı. Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yoktu" dedi.

'EVİN PERİLİ OLDUĞUNA İNANDIM'

Surrey'nin North Downs bölgesinde eski bir köy olan Kingswood'un kalbinde yer alan çiftlik evinde doğaüstü şeyler yaşayan tek kişi Alex değil. Alex, ebeveynlerinin, arkadaşlarının ve kız kardeşinin de paranormal olaylara tanık olduğunu söylüyor. En iyi arkadaşı Carole Mackie, tüyleri diken diken eden hikayeyi anlattığında, evin perili olduğuna kesinlikle inandığını söyledi.

Carole, "Bir gece oturduk, sadece konuşuyorduk ve Alex aniden arkamı işaret etti" diyor. “Ona 'Neyi işaret ediyorsun?' diyordum, 'Bilmiyorum' dedi, 'O zaman işaret etmeyi kes!' dedim, o ise 'Yapamam, elimi kıpırdatamıyorum' dedi" diye anlattı. "Sonra büyük bir telaş hissettim, her tarafım karıncalandı, sanki biri arkamda elleri omuzlarımda duruyormuş gibi... Bir enerji hissettim. Gözlerimde yaşlar birikti ve birdenbire, 'Ah, şimdi gitti' dedim. Alex'e baktım ve yüzünden yaşlar süzülüyordu. Sanırım evde bir varlık vardı."

O geceden bahseden Alex, "Çok garip bir deneyimdi" dedi ve ekledi: "Bir anda çok duygulandık ve ikimiz de ağlıyorduk. Sadece birkaç saniye sürdü ve sonra bitti. 'Bu da ne böyle?' dedik ve kalakaldık."

Yerel tarihçi Lorraine Spindler, Alex'in kulübesinin bir zamanlar Eyhurst Çiftliği olarak bilinen bir bina kompleksinin parçası olduğunu açıkladı ve nüfus sayımına bakıldığında esrarengiz bir tesadüfü ortaya çıkardı. 1902'de bölgede bir George Best yaşıyordu ve William Best'in ailesi 1891'de nüfus sayımına kayıtlıydı. William'ın geçmişte Alex'in evinde yaşamış olabileceğini söylüyor. Best'in yerel bir isim olmadığını söyleyen Jayne, "Bir nüfus sayımında Lilly adında küçük bir kızları olduğu gözüküyor. Ancak bir sonraki nüfus sayımında görünmüyor, diğer çocukların hepsi görünüyor, bu yüzden gerçekten trajik bir şekilde öldüğü varsayımı var." Alex ise, "Bu tüylerimi diken diken etti" diyor.

