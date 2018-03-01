YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI TEDAVİYİ UZATIYOR!

Sincan Belediyesi, hastalık ve gribal enfeksiyonların en yoğun olduğu dönemlerden biri olan kış mevsiminde vatandaşların yanlış ilaç kullanımını engellemek için önemli bir seminer düzenledi.

Sincan Belediyesi, "Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı öldürüyor" isimli bir seminer düzenledi. Seminerde Gazi Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Dr. Osman Karakuş vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

"YANLIŞ VE GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI HALK SAĞLIĞINI ETKİLEYEN CİDDİ BİR SORUN"

İHA'nın haberine göre; hastalıklar kadar bilinçsizce kullanılan ilaçların da sağlık açısından ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Karakuş, gereksiz ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi. Dr. Karakuş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

"SIK İLAÇ KULLANIMI YERİNE DOĞAL VE DENGELİ BESLENİN"

Antibiyotik kullanımına da değinen Dr. Karakuş, "Vücut yapısının da kendisine göre savunma sistemi var. En küçük bir rahatsızlıkta hekime gitmeden alınan antibiyotikler kişinin vücut yapısının savunma sistemini işlevsiz hale getirebiliyor. Savunma sisteminin halledebileceği bir sıkıntıyı ilaçla halletmek istediğinizde de özellikle çocuklarda bakterilere karşı direnç azalıyor. Ve çocukların vücudu en küçük mikroplarla bile savaşamaz duruma düşüyor. Bu nedenle çok sık ilaç kullanımı yerine sürekli doğal ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz” dedi.