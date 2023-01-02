‘Yaşayan Nostradumus’ olarak ünlenmişti! Dünya bu ‘Deccal’ kehanetini konuşuyor... “Sonun başlangıcı olacak”

‘Yaşayan Nostradamus’ olarak kabul edilen Brezilyalı kahin Athos Salome 2023 yılı için çok konuşulacak bir kehanete imza attı. 20 yılı aşkın bir süredir geleceğe yönelik tahminler yapan Salome, 2023’ü sonun başlangıcı olarak tanımladı ve Deccal’in dönüşünün gerçekleşeceği zamana dair kesin bir tarih verdi.

2022 Dünya Kupası finalini oynayacak takımları, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü, koronavirüs pandemisini, Rusya’nın Ukrayna işgalini hatta Elon Musk’ın Twitter’ı satın alacağını öngören kahinin 2023 kehanetleri herkesi korkuttu. 2023 yılı boyunca ortaya çıkacak endişe verici olaylar listesinde Salome’un ‘Deccal’ vurgusu dikkatleri çekti.

“TEK BİR KİŞİ DEĞİL”

35 yaşındaki Brezilyalı kahin DailyStar’a yaptığı açıklamalarında Deccal’in aslında tek bir kişi olmadığını belirterek, “Herkesin düşündüğünün aksine Deccal Avrupa'dan gelmiyor ve Kabala çalışmalarına göre 2023 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak gösterecek. Kutsal kitaplar Deccal'i bir varlık olarak kabul etse de, bu onun tek bir kişide vücut bulacağı anlamına gelmez. Aslında Deccal çoktan hazır ve harekete geçmiş durumda” açıklamalarında bulundu.