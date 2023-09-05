Yaşlanmamak için oğlunun kanını aldı, yetmedi: Şimdi sıra...

Genç kalabilmek için oğlunun kanını kendine nakleden teknoloji zengini Bryan Johnson, şimdi de "penis gençleştirme terapisine" başladı.

Son 6 ayda genç kalma amacıyla çeşitli uygulamalara 2 milyon dolardan fazla para harcadığı söylenen Johnson, "18 yaşındaki bir gencin beynine, kalbine, akciğerlerine, karaciğerine, böbreklerine, tendonlarına, dişlerine, derisine, saçına, mesanesine, penisine ve rektumuna" sahip olmayı hedefliyor.

Johnson'ın sağlık ekibi, ilk olarak beslenme düzeni ve egzersize odaklandı. Johnson da bitki bazlı beslenmeye ve onun için tasarlanan egzersizle uyku programına sadık kalıyor.

Ayrıca bir dizi ilaç ve takviye alan milyoner, 17 yaşındaki oğlundan kan nakli yaptırıyor. 45 yaşındaki teknoloji girişimcisi, kendi kanından da babasına naklettiriyor.

Milyoner daha önce de profiline, vücut kitle indeksine, genel sağlık kaydına, beslenmesine ve kan grubuna göre özenle seçtiği bir donörden kan nakli yaptırmıştı.

Johnson, beyin aktivitelerini izleyebilen ve kaydedebilen teknolojiler geliştiren Kernel firmasının kurucusu. Aynı zamanda erken aşamadaki teknoloji girişimlerine yatırım yapan risk sermayesi kurumu OS Fund'ın CEO'su.

Girişimcinin şu sıralar gençlik takıntısının cinsellik yönüne odaklandığı öğrenildi. Geçen ay Twitter hesabından "Penis gençleştirme protokolüne başladım" diye yazan Johnson, daha sonra prosedürle ilgili ayrıntıları da verdi.

Buna göre söz konusu prosedür, bir çeşit şok dalgası terapisi.

İşlemde kan akışını teşvik etme amacıyla penis dokusuna ses dalgaları gönderiliyor.

Düşük yoğunluklu şok dalgası tedavisinin, vaskülojenik erektil disfonksiyonu olan (penise kan akışının azalması) kişilerde işe yarayabileceğine dair bazı kanıtlar mevcut.

Ancak Johnson bunu amacı dışında kullanmayı tercih ediyor.

Girişimci bu prosedürü uygulama amacını şöyle açıklıyor:

Gece ereksiyonlarının toplam süresini, cinsel performansı, tatmini ve tıbbi görüntülemeye dayalı penis belirteçlerini iyileştirip iyileştirmediğini test ediyoruz.

Terapi, tasarlandığı amaç için kullanıldığında bile bazı dezavantajlara sahip. Örneğin prosedürle ilgili bir incelemede şu ifadeler yer almıştı:

Olumsuz etkiler arasında penis derisinde morarma, enfeksiyon, hematom, hematüri, enfeksiyon ve ağrılı ereksiyon yer alabilir. Enfeksiyon veya ağrıya bağlı olarak cinsel ilişkide zorluk yaşanabilir.

Gençlerden kan nakli etkili mi?

Milyonerin kan nakli arayışı, genç kalmak için çocukların kanlarına ihtiyaç duyan vampir ve cadı hikayelerini akla getiriyor.

Ancak 2021'de fareler üzerinde yapılan deneyler, bu yöntemin en azından hayvanlarda işe yarayabileceğini göstermişti.

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, genç farelerden yaşlılara aktarılan kan sayesinde kasların, hücrelerin ve dokuların yenilendiği sonucuna varmıştı.

Öte yandan bu yöntemin insanda işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2019'da genç kalma amacıyla yapılan kan nakline karşı bir uyarı yayımlamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Genç donörlerden alınan plazma infüzyonunun yaşlılığı iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya önlemek için kanıtlanmış hiçbir klinik faydası yoktur. Ayrıca herhangi bir plazma ürününün kullanımıyla ilişkili riskler mevcut.

Los Angeles'taki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi'nden biyokimyacı Charles Brenner da, "Bana göre bu yöntem iğrenç, kanıtlanmamış ve nispeten tehlikeli" diyor.

Bloomberg'e konuşan Brenner, "Yaşlanmamak için nakil isteyen insanların temelde bir kaygı sorunu var" diye ekliyor:

Ölümlü olmalarıyla ilgili kaygı sorunları var.

Independent Türkçe, IFL Science, Bloomberg

Derleyen: Çağla Üren

Independent Türkçe