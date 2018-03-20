Yeni asgari ücret 2 günde “5 Euro” azaldı

Artun ÇAĞA

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı üç toplantının ardından 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti aylık brüt 2 bin 365 TL olarak belirledi. Net 2 bin 057 TL olan yeni asgari ücret, bu ücretle çalışan kesimleri büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son toplantıda, asgari ücretin saatlik 13,69 TL, günlük 109,15 TL, haftalık 545,77 TL ve aylık 2 bin 365 TL olması önerisi oylamaya sunuldu. İşveren ve devlet temsilcilerinin “evet”, işçi temsilcilerinin “ret” oyu verdiği oylama sonunda asgari ücret oy çokluğuyla kabul edildi.

En son Temmuz 2017’de değiştirilen asgari ücret, saatlik 12,55 TL, günlük 100,38, haftalık 501,92 ve aylık 2 bin 175 TL olarak belirlenmişti.

5 Euro azaldı

Çalışanlar yanında sendikaların da tepkiyle karşıladığı brüt 2 bin 365 TL’lik asgari ücret kararın açıklandığı saatlerde 491,68 Euro’ya karşılık gelirken, Kıbrıs Ekonomi’nin yayına hazırlandığı 16 Mart itibarıyla 487,62 Euro’ya kadar geriledi.

Türk Lirası karşılığı geçen yıl temmuz ayında ikinci kez belirlenen ücretten yüzde 8,73 oranında daha fazla olan yeni ücretin, Euro karşılığının bir önceki asgari ücretten yüzde 8,60 oranında düşük olması da dikkat çekti.

Net 2 bin 057 TL’lik asgari ücret 425 Euro’ya karşılık gelirken, geçen yıl şubat ayında belirlenen net bin 757 TL’lik asgari ücret (o günkü kurla) 449 Euro’ya, temmuz ayında belirlenen net bin 892 TL’lik asgari ücret de (o günkü kurla) 465 Euro’ya karşılık geliyordu.

En son belirlenip geçerli olmaya başladığı Temmuz 2017’de 534 Euro civarında olan brüt 2 bin 175 TL’lik asgari ücret, yeni ücretin belirlendiği 14 Mart itibarıyla yaklaşık 453 Euro’ya kadar gerilemişti. Söz konusu miktar son 10 yılda asgari ücretin Euro karşısındaki en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Ocak 2018 içinde ilk kez 500 Euro’nun altına gerileyen asgari ücretin Euro karşılığı, (en yüksek) 2015 yılında yaklaşık 622 Euro düzeyinde saptanmıştı.

Gıda enflasyonu artmaya devam ediyor

TL’nin yabancı para birimlerin karşısındaki erimesinin hızla sürdüğü bu dönemde, enflasyon da hız kesimden artmaya devam ediyor. Vatandaş, bir yandan dövize karşı çare ararken bir yandan da hayat pahalılığı ile mücadele içinde.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıkladığı rakamlara göre daha yılın ikinci ayında enflasyonun ayarı bozuldu. Ocak ayında “eksi yüzde 0,22” oranında saptanan hayat pahlılığı, şubatta “yüzde 1,61”lik artışla iki aylık toplamda “yüzde 1,39” düzeyine çıktı.

Ancak, gıda enflasyonundaki artış yaklaşık iki misli bir düzeyde gerçekleşti. Rakamlar, gıdadaki artışın aylık yüzde 3,44, Aralık 2017 sonuna göre yüzde 3,78 ve bir yıllık sürede de yüzde 13,58 oranında olduğunu gösteriyor.

DPÖ’nün rakamlarına göre, geçen yıl asgari ücretin belirlendiği temmuz ayı başından şubat ayı sonuna kadarki sürede ise gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yer alan ürünlerin fiyatlarında yaklaşık yüzde 12 oranında artış oldu. Aynı süre içerisinde TL, Euro karşısında yaklaşık yüzde 17,93 oranında değer kaybetti.

DPÖ’nün verileri ayrıca, yıllık enflasyonun aylardır çift rakamlardan aşağıya inmediğini de gösteriyor. Aralık 2016’da yüzde 10,16 oranında hesaplanan yıllık enflasyon 2017’yi ve 2018’in de ilk iki ayını çift rakamlarda geçirdi. Şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon 11,80 oranında saptandı.

Kıbrıs