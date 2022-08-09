Yeniden 'sıcaklık' alarmı... Avrupa kavruluyor!

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı. İspanya'da 25.6 derece sıcaklık ortalaması ile 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayının yaşandığını açıklarken,Fransa da Temmuz ayının en kurak ay olduğunu duyurdu.

Uyarının 14 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi. İngiltere Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935'ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz'da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.



İSPANYA DA REKOR KIRDI



İspanya, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Devlet meteoroloji kurumu AEMET, İspanya'da 25.6 derece Sıcaklık ortalaması ile 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayının yaşandığını açıkladı. Endülüs bölgesindeki Morn de la Frontera kasabasında 24 Temmuz'da ölçülen 46 dereceyle ayın en sıcak günü kayıtlara geçti. Galiçya bölgesindeki Ourense'de ölçülen 44 derece ile de kentteki sıcaklık rekoru kırıldı.

EN KÖTÜ YILINI YAŞIYOR



İspanya'nın birçok bölgesinde etkili olan ekstrem sıcaklıklar ve yağış oranındaki yetersizlik nedeniyle orman yangınlarında da artış yaşanıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS)'e göre, İspanya bu yıl mücadele ettiği orman yangınlarıyla en kötü yılını geçiriyor. Sisteme göre, İspanya'da meydana gelen 370'den fazla orman yangınında 240 bin hektarlık alan küle döndü.

FRANSA EN KURAK AYINI YAŞADI



Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), 25.1 derece sıcaklık ortalaması ile İspanya'da 1931 yılından beri en sıcak Temmuz ayının kayıtlara geçtiğini açıklamıştı. Öte yandan Fransa'da da, 1959 yılından beri en kurak Temmuz ayı yaşanmıştı.

İHA