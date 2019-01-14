Yenidoğan sarılığı riski

Yenidoğan sarılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yılmaz, "Yenidoğan bebeklerin sarılık ve beslenme (kilo) takibi için mutlaka bir uzman hekim takibinde olması gereklidir" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yılmaz, yenidoğan sarılığı hakkında önemli bilgiler verdi. Yenidoğan bebeklerin sarılık ve beslenme (kilo) takibi için mutlaka bir uzman hekimin takibinde olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz,

"Yenidoğan sarılığı yaşamın ilk 10 gününde bebeklerin çoğunda görülen bir durumdur. Sarılığın sebebi kırmızı kan hücrelerinin yıkılması ile kanda artan yüksek miktardaki bilirubin molekülünün ciltte ve göz aklarında birikmesidir. Doğum sonrası 36. saatten sonra ortaya çıkan, çok yüksek değerlere ulaşmayan ve 2 haftadan kısa süren sarılık fizyolojik sarılık olarak adlandırılır ve herhangi bir zararı yoktur. Ancak sarılık doğum sonrası ilk 24 saatte görülüyorsa, çok hızlı yükseliyorsa ve çok yüksek değerlere ulaşıyorsa bu normal bir durum değildir. Kan uyuşmazlığı, beslenememe, enfeksiyon gibi problemler fizyolojik olmayan sarılığa sebep olabilir. Yüksek sarılık düzeyleri bebeğinizin beyninde kalıcı hasar bırakabilir. Bu durumun sebebini araştırmak gerekir ve fototerapi (ışık tedavisi) ile sarılığı kontrol altına almak gerekir" diye konuştu.