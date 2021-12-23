Yiyecek tadı veren televizyon ekranı geliştirildi

Dünyada yenebilen ve tadına bakılabilen ürün ve cihaz teknolojisi hızla ilerliyor. Japonya'dan bu alanda yeni bir ürün geldi...

Japonya'da, çeşitli yiyeceklerin tadını içeren “yalanabilir” bir televizyon ekranı geliştirildi.

Taste the TV (TV'nin Tadına Bakın) ismi verilen cihazın içinde, farklı yiyeceklerin tadını içeren sprey kutuları bulunuyor.

İzleyici, televizyon ekranı üzerindeki hijyenik filme püskürtülen yiyecek tadını yalayarak deneyebiliyor.

Prototip aşamasındaki ekran, farklı duyulara hitap eden izleme deneyimi yaratma çabalarının son halkası oldu.

Ekranı geliştiren Meiji Üniversitesi'nden Profesör Homei Miyashita, Covid19 çağında bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla kurduğu bağı geliştirebileceğini söyledi. Miyashita, “Amaç, insanların evde otururken bile dünyanın başka bir ucundaki bir restoranda yemek yeme deneyimini yaşamasını mümkün kılmak” dedi

Televizyon ekranı, dün gazetecilerin katıldığı etkinlikte tanıtıldı.

EKMEKTEN PİZZA TADI ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Miyashita ve yaklaşık 30 öğrenciden oluşan ekibi, yiyeceklerin tadını içeren çeşitli ürünler geliştirmek üzere çalışma yürütüyor. Bu ürünler arasında, yemeğin tadını artıran çatal da var.

Profesör, geliştirdiği sprey teknolojisinin farklı şekillerde kullanılması için bazı şirketlerle görüşmeler yürüttüğünü de söyledi. Bu teknolojiyle, bir dilim ekmeğe pizza ya da çikolata tadı verilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Cihazın kullanımı karmaşık değil. Kullanıcı, ekrana çikolata tadı almak istediğini söylüyor ve otomatik ses talimatı birkaç defa tekrarladıktan sonra istenen tat ekrandaki plastik banda püskürtülüyor.

sözcü.com.tr