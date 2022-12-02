10 yaşındaki çocuk istediği şeyi almayan annesini öldürdü

ABD'de yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, kendisine sanal gerçeklik kulaklığı almayı reddeden annesini öldürmekle suçlanıyor.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir çocuk, kendisine VR setini almayı reddeden annesine silah doğrultarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Daily Star’ın haberine göre, savcılar, çocuğun 44 yaşındaki annesi Quiana Mann’ın Amazon hesabına giriş yaptığını ve onu öldürdükten sonraki gün kulaklığı sipariş ettiğini söylüyor.

Başlangıçta kaza olduğunu söyleyerek polise farklı açıklamalar yapan çocuk, sonrasında silahı annesine kasıtlı olarak doğrulttuğunu itiraf etti. Çocuk annesini korkutmak için duvara ateş etmeye çalıştığını ancak önünden geçtikten sonra ona vurduğunu söyledi.

EMPATİ GÖSTERMEDİ

Annesinin kendisine sanal gözlük almayı reddettiği için bunu yaptığını söyleyen çocuk, silahı evdeki kilitli bir kutudan aldığını belirtti.

Teyzesi, çocuğun özür dilediğini ancak empati ve merhamet göstermeden şunları söylediğini söyledi: “Olanlar için gerçekten üzgünüm. Annemi öldürdüğüm için üzgünüm.”