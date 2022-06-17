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  3. 10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor
10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

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Amerika Alabama'da yaşayan Chancey Sessions isimli kadın, 10 yıl boyunca hormonal doğum kontrol haplarını kullandı. Genç kadın geçen Ekim ayında hapları kullanmayı bırakınca saçları avuç avuç dökülmeye başladı ve kısa süre içinde kel kaldı.

Chancey, Tiktok'da avuç avuç dökülen saçlarını paylaştı. Videosu kısa süre içindemilyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Chancey, her doktora gittiğinde doğum kontrol haplarının bıraktıktan sonra bu durumu yaşamasının normal olduğunu ve hapları tekrar alması gerektiğini söylediklerini belirtti.

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Yapılan testlerde Chancey'in hapları bıraktıktan sonrahormonal şok yaşadığı ve bu şokun da saç kırana yol açtığı ortaya çıktı.

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Saçlarını kaybettiği süre zarfında sürekli şapka takmak zorunda kalan Chancey, son yaptığı paylaştığı videoda tedavi sonucu tekrar çıkan saçlarını paylaştı.

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