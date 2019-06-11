11 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İkili ilişkilerinize denge ve uyum içinde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştıran koşullarla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Duygusal blokajların üstesinden nasıl gelebileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar yaşanabilir. İş hayatınızda yazılı iletişim daha iyi sonuç getirebilir. Gizli koşulların olduğu konular canınızı sıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Sözlü olarak kendinizi ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleyebilmek için mücadele içinde olabilirsiniz. Güvensizlik söz konusu.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ailevi konularla ilgili iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Kendinizi iyi ifade etmeye çalışmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi duygusal anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir fakat işlerin akışında yavaşlama yaşanabilir. Gün içinde engellerle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişiklikler sizi yorabilir. Ticari görüşmeler veya sözleşmelerde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için sabırlı olmanız gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar içindesiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bütçeleme yaparak ve yeni finansal kaynak arayışı içine girebilirsiniz. İletişimden dolayı yanlış anlaşılmalar olabilir. Akışta kalın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İlişkide olduğunuz insanlarla iletişimden kaynaklı problemler yaşanabilir. Kendinizi rahat ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Duygusal anlamda sıkışıklıklar yaşanabilir. Beslenmenize özen gösterin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bilemediğiniz nedenlerden dolayı kayıplar yaşanabilir. Kontrollü olmaya çalışın. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden yetersizlik hissine kapılabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte planlar yapabilirsiniz. Gün içinde kendinizi kısıtlanmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. İletişimden kaynaklı problemler yaşanabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı bastıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda sıkıntılar yaşanabilir. Konuşmaların yanlış aktarılmasından kaynaklanan problemlerle karşılaşabilirsiniz. Üstlerle iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Toplum önünde olmak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Bürokratik konular işlerinizin yavaşlamasına neden olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Düzenlediğiniz eğitim veya görüşmelerde aksaklıklar meydana gelebilir. İşleriniz istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Karamsarlık içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde kendinizi kısıtlanmış ve bastırılmış hissedebilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgilenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz karayan konulara karşı dikkatli olmalısınız. Ortak para konularıyla uğraşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları ilerletebilme için çaba göstermek zorunda kalacağınız zamanlar var. Bazı işlerinize yön vermekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızı bastırdığınızı düşünebilirsiniz.