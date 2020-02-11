11 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Hayatınıza ister birini almak isteyin isterseniz köşe bucak bu fikirden kaçın, bugün etrafınıza flörtöz bir enerji yaydığınızın farkına varmalısınız. Cazibenize kapılacak birçok insan olacaktır.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Geçmişte ilişki yaşadığınız birine bugün tamamen başka bir açıdan bakacaksınız. Onun da sizi yeniden tanımak istemesi yeni bir ilişkinin temellerini atmanızı sağlayacak.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Modunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız biraz fiziksel aktivitelere zaman ayırmayı denemelisiniz. Spor yapmak iyi gelecektir.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Adımlarınızı emin ve sağlama alarak atmak istiyorsunuz. Ortamda bir karışıklığın olmasının sebebi sizin kullandığınız kelimeler olabilir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışın.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Cömert hissettiğiniz bir gündesiniz. Bu cömertliği sadece maddi konularda değil manevi konularda da gösteriyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile, tek önemsediğiniz şeyler kaliteli vakit geçirmek.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Birilerine söz vermeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekli. Başta mantıklı gibi gözüken şeyler zamanla uygulayamayacağınız şeylere dönüşebilir.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Pek fazla tanıdığınızın olmadığı bir ortama girdiğinizde içgüdülerinize güvenin ve ona göre insanlarla iletişime geçin. Güler yüzlü olmayı unutmayın.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle iş konusunda ortaklık yapmadan önce iyi düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. İşinizle sosyal hayatınızı iç içe yürütebileceğinize inanıyor musunuz?
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Başka birinin bugün büyük bir değişiklik yaşamasına önayak olacaksınız. Özel olarak çabalamanıza gerek kalmadan bu kişinin hayatına bir sürpriz getireceksiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
İsteklerinizi direkt olarak dile getirin, konuyu uzatmayın. Üstü kapalı ifadeler kullandığınız takdirde olaylar içinden çıkılamayacak bir hal alacaktır.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Etrafınızda sadece sizin gibi düşünen insanları bulundurmanız yaratıcılığınızı kısıtlar. Sizden farklı düşünen insanlarla da iletişime geçin ve aklınızın sınırlarını genişletin.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugünkü kesin zekânız yapmanız gereken işleri kolaylıkla halletmenize yardımcı olacak. Normalde sizin yerinizde başka biri olsa asla üstesinden gelemeyeceği işleri siz anında halledeceksiniz.
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