11 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınıza ister birini almak isteyin isterseniz köşe bucak bu fikirden kaçın, bugün etrafınıza flörtöz bir enerji yaydığınızın farkına varmalısınız. Cazibenize kapılacak birçok insan olacaktır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Geçmişte ilişki yaşadığınız birine bugün tamamen başka bir açıdan bakacaksınız. Onun da sizi yeniden tanımak istemesi yeni bir ilişkinin temellerini atmanızı sağlayacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Modunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız biraz fiziksel aktivitelere zaman ayırmayı denemelisiniz. Spor yapmak iyi gelecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Adımlarınızı emin ve sağlama alarak atmak istiyorsunuz. Ortamda bir karışıklığın olmasının sebebi sizin kullandığınız kelimeler olabilir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Cömert hissettiğiniz bir gündesiniz. Bu cömertliği sadece maddi konularda değil manevi konularda da gösteriyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile, tek önemsediğiniz şeyler kaliteli vakit geçirmek.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Birilerine söz vermeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekli. Başta mantıklı gibi gözüken şeyler zamanla uygulayamayacağınız şeylere dönüşebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Pek fazla tanıdığınızın olmadığı bir ortama girdiğinizde içgüdülerinize güvenin ve ona göre insanlarla iletişime geçin. Güler yüzlü olmayı unutmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle iş konusunda ortaklık yapmadan önce iyi düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. İşinizle sosyal hayatınızı iç içe yürütebileceğinize inanıyor musunuz?

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Başka birinin bugün büyük bir değişiklik yaşamasına önayak olacaksınız. Özel olarak çabalamanıza gerek kalmadan bu kişinin hayatına bir sürpriz getireceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İsteklerinizi direkt olarak dile getirin, konuyu uzatmayın. Üstü kapalı ifadeler kullandığınız takdirde olaylar içinden çıkılamayacak bir hal alacaktır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Etrafınızda sadece sizin gibi düşünen insanları bulundurmanız yaratıcılığınızı kısıtlar. Sizden farklı düşünen insanlarla da iletişime geçin ve aklınızın sınırlarını genişletin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugünkü kesin zekânız yapmanız gereken işleri kolaylıkla halletmenize yardımcı olacak. Normalde sizin yerinizde başka biri olsa asla üstesinden gelemeyeceği işleri siz anında halledeceksiniz.