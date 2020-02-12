12 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İnsanlarla etkili iletişim kurma konusunda herkes sizin kadar yetenekli olamayabilir. Bu konuda kimin yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda iyi gözlem yapın ve bu kişilere yardım eli uzatmayı deneyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün duygularınızın açığa çıkmasına izin verin. Neler hissettiğinizi yakınlarınızla paylaşın. Kesinlikle yapmacık hareketlerde bulunmayın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Arkadaşlarınızla plan yapmanız için şahane bir gün. Hem de büyük planlar! Sizin de arkadaşlarınızın da tatil için zamanı var. Yapmanız gereken tek şey masa başına oturup plan yapmak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İçinizdeki sesi dinlemeniz gereken bir gün. Zihninizin derinliklerindeki seslerin gerçekleri size fısıldadığının farkına varın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Olaylara karşı kendinize özgü ve eşsiz olan bakış açınızı yakınınızda olan biriyle paylaşmanızda fayda var. Onun yaşadığı zorlukları nasıl atlatabileceği konusunda birlikte düşünmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Karşınızdaki kişilerin sizi dinlemeye pek hevesli olmadığını ve söylenilenlerin ortalığı karıştırabileceğini bilmelisiniz. Bugün biraz daha sessiz olmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Partnerinizin bazı davranışları sizi üzüyor olabilir. Ona neler hissettiğinizi söylemeli ve bu konuda daha dikkatli olmasını beklemelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Kariyerinizde daha iyi bir yere gelmek için bugün önünüze çıkan bir fırsatı ne pahasına olursa olsun kabul etmelisiniz. Bu teklifle beraber hayatınızın biraz daha zorlaşacak olmasından asla korkmamalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün başkalarıyla iş birliği içinde çalışmanız gerektiğinde biraz zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlara güvenmeyi öğrenmeniz gerekli.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çekiciliğiniz bugün herkes tarafından fark ediliyor. Bunun tadını çıkarın ve özgüveninizin her gün bu kadar yüksek olması için çabalayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Aşk hayatınız son zamanlarda biraz daha durağan haldeyse bugün bu durum değişecek! Karnınızda kelebekler uçmasına sebep olacak biriyle tanışmaya hazır olun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlişkiniz istediğiniz gibi değilse yürümesi için tek taraflı çabalamayı bırakın. Bu ilişkiye harcayacağınız enerjiyi kendinize ayırmanız daha iyi olacaktır.