12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 38 yaşındaki Tabetha Sosnowicz ve 42 yaşındaki Jason Sosnowicz Sr. 12 yaşındaki oğullarının şeker yemesini engellemek için çocuğu 10 saat boyunca bir otel odasının yatağına bağladı. Polisler olay yerine geldiğinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke olurken anne ve üvey baba gözaltına alındı.

ABD'nin Ohio eyaleti yaşayan Tabetha Sosnowicz ve Jason Sosnowicz Sr. 12 yaşındaki oğullarını uyurken şekere erişmesini engellemek için yaşadıkları otel odasının yatağına bağladı. Ebeveynler, 12 yaşındaki oğullarının bir güvenlik kontrolü çağrısı sırasında otel odasının zemininde polis tarafından yatağa bağlı olarak bulunmasının ardından tutuklanarak hapse atıldı.

“NORMALDE YAPTIĞIMIZ BİR ŞEYDİ”

Mahkeme belgelerinde olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada 12 yaşındaki çocuğun sabah 3’ten polisin geliş saati 12.30’a kadar yatağa bağlı olduğu belirtildi. 12 yaşındaki çocuk kol ve ayak bileklerinden yatağa beyaz iplerle bağlanmıştı. Polis olay yerine geldiğinde bağlı bulunan 12 yaşındaki çocuğun dışında odada 4 ve 14 yaşında başka iki çocuğun olduğu bildirildi.

Ailenin uzun süredir kaldığı otelde çalışan üvey baba Sosnowicz, “Normalde yaptığımız bir şeydi. Şeker yemesini engellemek için böyle bir yol bulduk. Uzun süredir uyguluyoruz ve işe yarıyor” dedi.

KURBANLA TEMASLARI KESİLDİ

Bay Sosnowicz'in tahliyesi için kefalet 75.000 $ (62.200 £) ve Bayan Sosnowicz'in 25.000 $ (20.725 £) olarak belirlendi ve her ikisi de önümüzdeki hafta mahkemeye çıkmadan önce şu anda Wood County Hapishanesinde tutuluyor. Her ikisine de korkunç çilenin ardından kurbanla temas kurmamaları emredildi.

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