13 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Önceleri zorlandığınız konularda bugün daha kolay ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bu ilerlemeyi çevrenizde sizin için engel teşkil eden insanlardan uzaklaşarak başaracaksınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Arkadaşlarınızdan biriyle olan ilişkiniz bugün yeni bir aşamaya geçecek. Bu durumdan ne kadar memnun olduğunuz konusunda emin olmadığınız için dikkatli olmanızda fayda var.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün hiç hesapta olmayan bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Paranızı ayın ilerleyen günlerinde idareli kullanmak zorunda kalacaksınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Hayatınıza özel birini almaya hazırlanıyorsunuz. Bu kişi hakkında düşündüğünüz her şey doğru. Sizi güzel bir ilişki bekliyor.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Eğer bugün bir tartışmaya dâhil olmanız gerekirse açık ve net bir şekilde konuşmaya dikkat edin. Kendinizi savunmak adına ne yapmanız gerekiyorsa yapın, çekinmeyin.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Kafanızda birçok fikir uçuşuyor olabilir ancak bunları uygulamaya geçirmek için biraz daha sabretmeniz gerekli. Acele etmemeye özen gösterin.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Beklenmedik engellerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Olabildiğince esnek olmaya ve değişen şartlara uyum sağlamaya çalışın.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda kalmak sizi biraz sinirlendirmiş olabilir. Ancak ömrünüzün sonuna dek aynı düzene sahip olamayacağınızı anlamalısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Karşınızdaki kişi sizi sinirden deliye de döndürse asla bunu ona yansıtmamalısınız. Çünkü bu kişinin istediği şey sizin sinirlerinizi bozmak. Ona istediğini vermeyin.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Kariyerinizde basamakları hızlı hızlı tırmanmak istiyorsanız bu aralar buna odaklanmalısınız. Aklınızı meşgul eden başka sorunlarınızı bir kenara bırakmanın vakti geldi.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Rekabetçi bir doğanız olması diğer insanların size kolaylıkla hayran duymasına sebep oluyor. Bununla beraber kıskançlık ortamı da ortaya çıkabiliyor. Kötü kalpli insanlardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Alçak gönüllü olmayı görünmez olmakla karıştırmayın. Yaptığınız iyi işlerin arkasında durun ve dikkat çekmekten korkmayın.
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