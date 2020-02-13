13 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Önceleri zorlandığınız konularda bugün daha kolay ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bu ilerlemeyi çevrenizde sizin için engel teşkil eden insanlardan uzaklaşarak başaracaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Arkadaşlarınızdan biriyle olan ilişkiniz bugün yeni bir aşamaya geçecek. Bu durumdan ne kadar memnun olduğunuz konusunda emin olmadığınız için dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün hiç hesapta olmayan bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Paranızı ayın ilerleyen günlerinde idareli kullanmak zorunda kalacaksınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hayatınıza özel birini almaya hazırlanıyorsunuz. Bu kişi hakkında düşündüğünüz her şey doğru. Sizi güzel bir ilişki bekliyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eğer bugün bir tartışmaya dâhil olmanız gerekirse açık ve net bir şekilde konuşmaya dikkat edin. Kendinizi savunmak adına ne yapmanız gerekiyorsa yapın, çekinmeyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kafanızda birçok fikir uçuşuyor olabilir ancak bunları uygulamaya geçirmek için biraz daha sabretmeniz gerekli. Acele etmemeye özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Beklenmedik engellerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Olabildiğince esnek olmaya ve değişen şartlara uyum sağlamaya çalışın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda kalmak sizi biraz sinirlendirmiş olabilir. Ancak ömrünüzün sonuna dek aynı düzene sahip olamayacağınızı anlamalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Karşınızdaki kişi sizi sinirden deliye de döndürse asla bunu ona yansıtmamalısınız. Çünkü bu kişinin istediği şey sizin sinirlerinizi bozmak. Ona istediğini vermeyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kariyerinizde basamakları hızlı hızlı tırmanmak istiyorsanız bu aralar buna odaklanmalısınız. Aklınızı meşgul eden başka sorunlarınızı bir kenara bırakmanın vakti geldi.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Rekabetçi bir doğanız olması diğer insanların size kolaylıkla hayran duymasına sebep oluyor. Bununla beraber kıskançlık ortamı da ortaya çıkabiliyor. Kötü kalpli insanlardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Alçak gönüllü olmayı görünmez olmakla karıştırmayın. Yaptığınız iyi işlerin arkasında durun ve dikkat çekmekten korkmayın.