DÖVİZDE SON DURUM...
Dolar...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 13 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.
Dün en son Mayıs 2019'da görülen 6,05'e kadar yükselen kur, bu sabah da 6,05 seviyesinin üzerinde bulunuyor.
Euro/TL ise 6,57'de yer alıyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 13 Şubat 2020, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.