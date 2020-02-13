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DÖVİZDE SON DURUM...

DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? 13 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.

Dün en son Mayıs 2019'da görülen 6,05'e kadar yükselen kur, bu sabah da 6,05 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Euro/TL  ise 6,57'de yer alıyor.

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