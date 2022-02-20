13 Şubat'tan bu yana kayıptı: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
13 Şubat'tan bu yana kayıptı: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
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ABD’de 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor.
General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman, 13 Şubat'tan bu yana kayıptı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Los Angeles polisi, sabah 08.30’da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Adli Tıp’ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman’a ait olduğu anlaşıldı. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor.
sözcü.com.tr
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