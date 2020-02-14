14 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün fiziksel olarak daha aktif olmaya çalışın. Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın, evinize giderken uzun yolu tercih edin. İçinizdeki fazla enerjiyi bu şekilde atabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Gerçekleri söylemekten çekinmemeniz gerekiyor. İnsanlarla daha iyi geçinmek için aslında size ait olmayan fikirleri sizinmiş gibi göstermeyi bırakmalısınız.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Kendi kendinize kalma fikri bu aralar kulağınıza pek cazip gelmiyor gibi. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirip sorunlarınızdan uzaklaşmanız en iyisi.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Çok çılgınca fikirleriniz olabilir. Ancak bunları kendinize saklamanız daha iyi olacaktır. Diğer herkes bu fikirlerinize sıcak bakmayabilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Sonunda aradığınız ince ruhlu kişiyi buldunuz! Bu kişiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Sizi sürekli şımartıyor ve yüzünüzden gülücükleri eksik etmiyor. Değerini bilin!
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Elinizdeki parayı idareli kullanmazsanız arkadaşlarınızdan borç almak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir şey yaşamamak için gereksiz harcamalardan kaçının.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Hayatınızda her şeyin uyum içinde ilerleyeceği sürece girmenize çok az kaldı. Bugün yapmanız gereken tek şey biraz daha çaba sarf etmeniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Her kafadan ayrı ses çıktığı durumlarda kendinizi bu ortamdan soyutlamanız en doğrusu olacaktır. Kendi doğru bulduğunuz yolda ilerlemelisiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Yapacağınız işleri doğru sıraya koymanız bu aralar çok önemli. Bu konuda bir aksama yaşadığınızda hayal kırıklığına uğramanız çok olası.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
İlişkinizdeki büyük sorunlar yüzünden partnerinizle ara vermeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak birbirinizden uzaklaşmak bu sorunları daha da büyütebilir.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Eviniz kirlendiğinde nasıl hemen evinizi temizliyorsanız zihninizin kirlendiğini hissettiğinizde de aynı şeyi yapmalısınız. Bugün meditasyon yapmak için çok iyi bir gün.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Evdeki sorunlarınızdan uzaklaşmak istiyorsanız kendinizi meşgul edecek başka şeyler bulmalısınız. Sevdiğiniz bir alana yönelmeli ve enerjinizi bu alana yöneltmelisiniz.
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