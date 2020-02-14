14 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün fiziksel olarak daha aktif olmaya çalışın. Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın, evinize giderken uzun yolu tercih edin. İçinizdeki fazla enerjiyi bu şekilde atabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gerçekleri söylemekten çekinmemeniz gerekiyor. İnsanlarla daha iyi geçinmek için aslında size ait olmayan fikirleri sizinmiş gibi göstermeyi bırakmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendi kendinize kalma fikri bu aralar kulağınıza pek cazip gelmiyor gibi. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirip sorunlarınızdan uzaklaşmanız en iyisi.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çok çılgınca fikirleriniz olabilir. Ancak bunları kendinize saklamanız daha iyi olacaktır. Diğer herkes bu fikirlerinize sıcak bakmayabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sonunda aradığınız ince ruhlu kişiyi buldunuz! Bu kişiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Sizi sürekli şımartıyor ve yüzünüzden gülücükleri eksik etmiyor. Değerini bilin!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Elinizdeki parayı idareli kullanmazsanız arkadaşlarınızdan borç almak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir şey yaşamamak için gereksiz harcamalardan kaçının.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hayatınızda her şeyin uyum içinde ilerleyeceği sürece girmenize çok az kaldı. Bugün yapmanız gereken tek şey biraz daha çaba sarf etmeniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Her kafadan ayrı ses çıktığı durumlarda kendinizi bu ortamdan soyutlamanız en doğrusu olacaktır. Kendi doğru bulduğunuz yolda ilerlemelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yapacağınız işleri doğru sıraya koymanız bu aralar çok önemli. Bu konuda bir aksama yaşadığınızda hayal kırıklığına uğramanız çok olası.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İlişkinizdeki büyük sorunlar yüzünden partnerinizle ara vermeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak birbirinizden uzaklaşmak bu sorunları daha da büyütebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eviniz kirlendiğinde nasıl hemen evinizi temizliyorsanız zihninizin kirlendiğini hissettiğinizde de aynı şeyi yapmalısınız. Bugün meditasyon yapmak için çok iyi bir gün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Evdeki sorunlarınızdan uzaklaşmak istiyorsanız kendinizi meşgul edecek başka şeyler bulmalısınız. Sevdiğiniz bir alana yönelmeli ve enerjinizi bu alana yöneltmelisiniz.