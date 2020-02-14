DOLAR BASKI ALTINDA...
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Dolar - euro kaç TL? 14 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.
Kur, dün 2019 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 6,06'nın üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününe dolar kuru, 6,05 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 6,56'da yer alıyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 14 Şubat 2020
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