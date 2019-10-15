15 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Aslında hayata çok geniş ve rahat bakıyorsunuz. Ancak bugün ince hesaplar peşindesiniz. Partnerinizle ilgili ve sizin için bir süredir ertelediğiniz konular gündeme gelecek ve siz detayların tekrar gözden geçireceksiniz. Karar vermek kolay değil ama siz yine de birkaç kez düşünün. İş yerinde herşey yolunda, arkadaşlarınız sizin çözümlerinizi çok değerli buluyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünlerde sınırlarınızı fazlaca zorluyorsunuz. Kişisel hırslarınız diğer ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor. Yaratıcılığınız konusunda asla sınır tanımıyorsunuz. Aşk hayatınız renkli olsa da işinizdeki riskler sizi zora sokabilir. İşyerindeki çalışma koşullarını yenilemek istiyorsanız, yapacağınız işleri gizli tutmayı denemelisiniz. Bu arada birikim yapmayı ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sanatsal faaliyetlere ilgi gösterecek ve entelektüel çevrelerle birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Arzularınız konusunda tatminkar olamadığınız bir gün. İsteklerinizi yeniden yapılandırmak istiyor olmanız, sizi yeni bir çabaya sürüklüyor. Yaratıcı dostlarınızın yardımına gereksiniminiz olabilir. Şartlarınızı zorlamalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Haftaya yoğun başladınız ve biriken işler sizi bir hayli yoruyor ancak bugün partnerinizin işiyle de ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bazı fikir alışverişleri içinde olsanız bile onun sizden çok daha fazla talepleri olacak. Günün yoruculuğunun ardından alacağınız haber yüzünüzü güldürecek. Sevildiğinizi biliyorsunuz elbette ama yine şaşırtıcı bir sürprize hazırlıklı olun.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Önümüzdeki günlerde maddi açıdan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza şimdiden dikkat etseniz iyi olur. Kişisel rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve bugün kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Ancak unutmayın partneriniz de kendi doğrularına önem veriyor. Ortak yol bulmanız gerekebilir. Yardım sever duygularınızı ön plana çıkaracağınız bir gün.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün duygusal bir gündesiniz. Kendinizi yalnız hissediğiniz anlarda size en iyi gelen şey arkadaşlarınız. Onların sizin üzerinde etkileri çok büyük. Tüm kırgınlıkları bir yana bırakarak onları aramanın zamanı geldi arık. İşyerinde yeni karışıklıklar sizi bekliyor. Ancak bu bir fırsat, çözümün parçası olabilirsiniz. Sakin ve geniş bakış açınızla herkesi etkiniz altına alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yine bütün duygusallığınız üzerinizde. Bugün dikkatli olmazsanız birçok kişiyi kırabilirsiniz. İşyerinde sakin bir gün geçirmeye çalışın. Günün kalanında ise sevdiklerinizin yanı en iyi tercih. Bu aralar alerjinize dikkat, bahar kendini iyiden iyiye gösterdi. Yatırımlarınız yeniden gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün işler biraz bekleyebilir. Bugün evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz. Yapacağınız değişimlerin meblağı yüksek. Planlarınızı yaparken çıtanızı yüksek tutmanızda fayda var. Olumsuzluklar karşısında pes etmekten hoşlanmadığınız kesin. Sizi destekleyen arkadaşlarınızdan güç alacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İşinizdeki değişiklikler sizi kaygılandırmasın. Yeni şartlarınızı gözden geçirmeli ve içsel duygularınızda samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaşacağınız her türlü engele zaten hazırlıklısınız. Partnerinize karşı sakin ve içten duygularla yaklaşıyorsunuz. İsteklerinizdeki doğallıktan dolayı onu şaşırtabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bir süredir evde ve işyerinde fazlasıyla sıkılıyorsunuz. Özgürlüğünüzü yansıtamadığınız işlerden çok çabuk sıkılıyorsunuz ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız. Ancak kimsenin size bir şey yaptığı yok bu sizinle ilgili bir konu. Kendinize zaman ayırmıyor sonra da şikayet ediyorsunuz. Sağlığınız da bu durumdan fazlasıyla etkileniyor.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken kişisel isteklerinizi ön plana çıkarıyor ve ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin size sağlayacağı esnek koşulları göz önünde bulundurmak istiyorsunuz. Bugün isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak karşı tarafın aklında ikilem yaratmanız mümkün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bir süredir esnek yaşamak ve kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz. Kendiniz için adım atmak size iyi gelecek aslında. Ayrıca partnerinizin de desteğini üzerinizde hissetmek sizi rahatlatacaktır. Beklemediğiniz bir paranın gelmesi de işleri kolaylaştırıyor. Yüzünüz güleceği günler için hazırlıklı olun. Ancak aileniz sizin için kaygılanıyor, bunu da aklımızdan çıkarmayın.