16 aylık kızını evde tek bırakıp tatile giden anne çocuğun ölümünün ardından tutuklandı

ABD'nin Ohio eyaletinde bir kadın, 16 aylık bebeğini bırakıp 10 günlük tatile gitti. Küçük çocuk hayatını kaybederken anne Kristel Candelario tutuklandı.

Konu hakkındaki polis tutanağını inceleyen NBC News, Candelario'nun yaklaşık 10 günlüğüne Porto Riko ve Detroit'te tatil yaptığını bildirdi.

31 yaşındaki kadın, kızı Jailyn Candelario'yu "evde tek başına" bıraktığını itiraf etti. Zanlı, 16 Haziran'da Cleveland'daki evine geldiğinde kızını "çok susuz kalmış" halde bulduğunu söyledi. Bebeğin oyun parkında "kirli battaniyelerin olduğu, astarın idrar ve dışkıyla dolduğu" görüldü.

Cuyahoga Adli Tıp Kurumu, "travma belirtisi" olmadığını ancak çocuğun yaklaşık 10 gün boyunca yalnız bırakıldığını ve öldüğünü açıkladı.

Adı açıklanmayan bir komşusu, Candelario'nun kızını geçmişte de tek başına bıraktığını söyledi:

Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da çocuğu tek başına bırakmamasını söylüyorduk.

Bir başka komşu da şöyle konuştu:

Burada o kadar çok insan vardı ki. Herhangi birinin kapısını çalıp Jailyn'e bakmasını isteyebilirdi.

Jailyn Candelario'yu tanıyan 13 yaşındaki bir çocuk, bebeğin "harika ve çok sevimli" olduğunu ifade etti:

Jailyn başına gelenleri hiç hak etmedi. 'Onu çok özledim.

18 Haziran'da tutuklanan Candelario cinayet, saldırı ve çocuğunu tehlikeye atmakla suçlanıyor. Zanlının kefalet bedeli 1 milyon dolar olarak belirlendi.

Independent Türkçe, New York Post, Daily Mail, NBC News