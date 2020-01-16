16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İlgilendiğiniz tüm işlerin net bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Kafanızı karıştıran anlamsız boşluklar ve zorlu yollar olmayacak. Bugün daha pratik bir şekilde düşünebiliyor olmanız da işlerin altından kolaylıkla kalkmanızı sağlayacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Karşınızdaki insanı tanımaya ne kadar hevesli olduğunuz konusunda şüpheleriniz olmalı. Bu tarz şüphelerinizin olması aslında bu kişiye karşı o kadar da ilgi duymadığınızı gösterir. Kimse sizi bir şeye zorlamıyor, siz kendinizi onu sevmeye zorlamayın!

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bir arkadaşınıza yeni flörtünüzü heyecanlı bir şekilde anlatırken onun söyleyecekleri içinizi daraltabilir. Söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu anlamaya çalışın ve ona göre hareket edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İlişkinizde zorlu bir dönemdesiniz ve yaşadığınız tüm sıkıntıları içinize atıyorsunuz. Partnerinize ilişkinizi ilerletmek için ne kadar çok çabaladığınızı ve ondan da aynı şeyi beklediğinizi söyleyin. Utanmanıza gerek yok.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün diğer insanlarla bağlantı kurmaya özen gösterin. İster bankada sıra bekliyor olun isterseniz önemli bir toplantıda, sosyalleşebildiğiniz kadar sosyalleşin. Bunu yapmak işlerinizle ilgili yeni fikirler üretmenize yardımcı olacaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Acele edilmesi gereken konularda diğer insanların yavaş kalması sinirinize dokunuyor olabilir. Onlara karşı sert davranmayın ve sizin hızınızı yakalamalarını sabırla bekleyin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün istediğiniz bir hedefe ulaşma konusunda büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz. Zamanlamanız çok iyi ve enerjiniz de işinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Hiçbir şey sizi yapacağınızdan alıkoyamaz!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün özgüveniniz fazla yerinde ve risk almaktan korkmuyorsunuz. Durup düşünmenizde fayda olduğunu hatırlayın. Buna tamamen hazır mısınız? En kötü senaryo gerçekleşirse ne yapacaksınız?

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sıkıldığınızı fark ettiğiniz an kendinizi oyalayacak şeyler bulmaya çalışmalısınız. Hiçbir şey yapmadan oturmak kendinizi işe yaramaz hissetmenize sebep olabilir bu da sizi depresyona sürükleyecektir. Aman dikkat!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hoşsohbet bir insan olmanız bugün etrafınızdakileri etkileyecek. Ne kadar sıcakkanlı olduğunuza dair iltifatlar duymaya hazır olun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hayatınızda yolunda gitmeyen şeylere müdahale edebilecek güce sahipsiniz. Hatırlamanız gereken tek şey değişimin bir anda yaşanmıyor olduğu. Sabırsız olmanız önemli noktaları kaçırmanıza sebep olacaktır, bunu yapmamalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün beklemediğiniz şekilde bir planın iptal edilmesi aslında rahatlamanıza sebep olacak. Zaten bu etkinliğin içinde yer almak istemiyordunuz, evde rahatça keyif yapabileceksiniz.