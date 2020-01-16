Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR...
FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR...

FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR...

Dövizde son durum

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 16 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni günde dolar/TL, bankalararası piyasada 5,88 seviyesinde yer alıyor. 

Euro/TL ise 6,55'te işlem görüyor.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.