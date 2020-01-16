FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR...
Dövizde son durum
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Dolar - euro kaç TL? 16 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni günde dolar/TL, bankalararası piyasada 5,88 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,55'te işlem görüyor.
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