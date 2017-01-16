16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi daha fazla meşgul edebilir. Sorumluluklarınızın artacağı bir gündesiniz. İş hayatınızda yeniden harekete geçirmek istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Bugün aniden karışacak durumlar söz konusu. Etrafınızdaki kişilere karşı sakin kalmanızda fayda var. Güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Rahatlamak kolay olmayabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün keyif alacağınız işlere yönelebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Sevdiğiniz şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Yeni konular sizi cezbedebilir. Duygusal açıdan çok rahat olmayan bir gündesiniz. Güç gerektiren konulara yönelebilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün emlak ya da ev konularıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizde bir takım değişiklikler yapmak için araştırma yapabilirsiniz. Gün içinde ailenizle ilgili konularda daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tekrardan toparlamak için fırsatınız olacak. İş çevresinden kişilerle tartışma içinde olabilirsiniz. Finansal destekler alabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar için uygun zamanlar var. Gün içinde gerginlikler olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. İletişimden kaynaklanan sıkıntılar sizi zor durumlara sokabilir. İdeolojik konularda daha tutkulu davranabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yapacağınız harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeniden harekete geçmek için çaba gösterebilirsiniz. Alacağınız destekler sizi biraz olsun rahatlatabilir. Akşam saatlerinde gergin zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kişisel olarak önem verdiğiniz konularda gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çaba gösterebilişiniz. Tartışma olabilecek konulardan uzak durmalısınız. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilir, bazı konuları kabullenme içine girebilirsiniz. Fikir sahibi olduğunuz konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerinizde engeller çıkabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı rahat ifade edemiyor olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün geleceğinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Sosyal konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. İşlerinizde öngörmekte zorlandığınız konular olabilir. Yeniden harekete geçmek için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Planlarınızda aksamalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde bazı olaylarda sıkıntılar olabilir. Sabırlı olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları ilerletmek için üstlerinizden yardım alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde yapacağınız programlarda sıkışıklıklar olabilir. Mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün üzerinde kafa yorduğunuz konularda olayları daha rahat görebileceksiniz. Yeni konulara ilgi duyabilir, bunlar için araştırma yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve düşüncelerinizi onlara açmak iyi gelebilir. Gün içinde sorumlu olduğumuz konularda ivme kazandırmak isteyebilirsiniz. Stresli koşullar oluşabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hayatınızla ilgili sizi endişelendiren konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda karar vermek isteyebilirsiniz. Finansal konularda yeniden hareketlenmeler olabilir. Kriz yaratan konulara karşı sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde beklemediğiniz değişiklikler yaşayabilirsiniz. Duygusal anlamda sıkıntılar olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konulara uyumlu yaklaşabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı temkinli davranmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal anlamda sizi sıkan konuların üzerinde fazla durmayın.