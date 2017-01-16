TÜRK KARGO UÇAĞI EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düştü. Kırgız yetkililer, uçağın Manas havalimanına inişe geçtiği sırada, Türkiye saatiyle 04.45'te evlerin üzerine düştüğünü açıkladı. Kırgız Havacılık Otoritesi uçakta bulunan dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Binalarda da onlarca can kaybı yaşandı. AFP haber ajansı, kazada 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400F tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45’te düştü.

Hong Kong’dan kalkan kargo uçağında bulunan ikisi pilot, ikisi de yükleme uzmanı (load master) hayatını kaybetti.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgide, uçakta bulunan dört mürettebatın yanı sıra Daça Suu köyündeki evlerde yaşayan dokuz yetişkin ile altı çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Ancak can kaybı her geçen dakika yükseliyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere dört yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

YOĞUN SİS

Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer, kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu belirtti.

AFP'nin haberine göre, Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı, olayda 43 binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Uçağın, Manas havalimanından İstanbul'a hareket etmesi planlanıyordu.

DHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Hava Yolları Basın müşaviri Yahya Üstün, bazı basın kuruluşlarında yer alan bilgilerin aksine düşen uçağın Türk Hava Yolları'na ait Turkish Cargo uçağı olmadığını, ACT Havayolları'nın uçağı olduğunu söyledi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİYLE İLGİLİ İLK RESMİ AÇIKLAMA

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Arama kurtarma çalışmalarına binden fazla görevli katılırken, olayda yaralanan 15 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.