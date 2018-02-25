16 YIL ÖNCE DÜNYANIN EN İLGİNÇ ÜÇÜZLERİ DÜNYAYA GELDİ

Hamilelik süresince endişeli ve gergin olmak normaldir. Duygularınız sık sık değişir. Kendinizi hayatınızın en büyük tecrübesine hazırlarsınız.

Çoğu anne ve baba çocuklarının cinsiyetinden çok sağlıklı olmasını ister. Bazı doğumlarda oluşan komplikasyonlar büyük trajedilere neden olabilmektedir.

Yapışık ikizlerin doğumu son derece sancılı olur. Macy, Mackenzie ve Madeline ismindeki kız kardeşler yapışık olarak dünyaya geldiler. Onların haberi dünya basınında yer aldı.

Üçüzlerden ikisi yapışık şekilde dünyaya geldi. Böylesine bir doğum 200 binde 1 görülmekte.

Üçüzlerin biyolojik annesi doğumdan sonra bebeklerine bakamayacağına kanaat getirdi. Üçüzlere Darla ve Jeff Garrison ismindeki çift geçici olarak bakmaya başladı. Evlatlık edinebilmeleri için yıllar geçmesi gerekiyordu.

Yapışık ikiz kardeşler Macey ve Mackenzie, acı içindeydi. Operasyona alınıp birbirlerinden ayırılmadan önce çeşitli ilaçlar almaları gerekiyordu. Yapışık ikizler ayrıldıktan sonra Mackenzie hemen taburcu edildi. Macey’nin taburcu edilmesi bir ay sürdü. Bu sırada Darla ve Jeff de onları evlatlık edinebilmek için gerekli prosedürlere başladı.

Darla, Closer’a “Onlara aşık olduk. Oğullarımız kız kardeşleri olacağından dolayı çok mutluydu” dedi.

Macey ve Mackenzie zamanla iyileşti. Aşağıdaki fotoğraftan da göreceğini gibi keyifleri yerindeydi.

Yapışık ikizlerin operasyonunun üstünden iki yıl geçtikten sonra Darla ve Jeff, üç kızı da sonunda evlat edinebildi. Bugün üç kız da aynı okula gidiyor ve aynı aktivitelere katılıyorlar.

Üçüzlerin bir de atları oldu. Koltuk değnekleriyle yürümeyi yavaş yavaş öğrendiler.

Üçüzler böylesine sevgi dolu bir ailede yetiştikleri için çok şanslılar. Üstelik hepsinin de abisi var.

Üçüzler son derece sağlıklı ve mutlular. Artık diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayabiliyorlar.

Bakın ne kadar büyüdüler!

Darla, Closer’a “Tek ihtiyaçları olan sevgiydi. Madeline’ı henüz dört günlükken, Macey ve Mackenzie’yi ise yıllar sonra evlat edinebildik” dedi.

2002 yılında doğduklarında her biri 900 gram ağırlığında olan üçüzler mucizeyi başararak hayata tutundular. Şimdilerde 16 yaşında olan genç kızlar hayatlarını doyasıya yaşıyorlar.

Newsner