17 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde durabilirsiniz. Sabah saatleri sizin için daha şanslı ve akıcı koşullar söz konusu. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İçten içe gerginlik yaratan konular yavaş yavaş dağılabilir ancak duygu ve düşüncelerini açıklayacak ortamı bulmakta hâlâ zorlanabilir, paylaşımlarından dolayı sıkıntı yaşayabilirsin. Korkularınla yüzleşmeni sağlayacak riskler alabilir, maddi konularda yüksek beklenti içine girebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yakın çevrenizle ilgili değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde şanslı koşullar söz konusu. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Gün içinde eğitimlere katılabilirsiniz. Gelecek yönünde kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar içindesiniz. İlerleyen zamanlarda alışverişe çıkabilirsiniz. Dostlarınızla programlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Evinizle ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde olumlu koşullar söz konusu. Kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgilenmek isteyebilir, kendinize hedefler koyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla organizasyon yapmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyeceksiniz. Sabah saatlerinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz şanslı zamanlardasınız. Gün içinde eğlenceli programlar organize edeceğiniz zamanlar var. Alışverişe çıkabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konularla ilgili çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. En iyisini yapmak için mücadele edebilirsiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Sabah saatlerinde yeni şeyler yapmak için hevesli olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ise keyif aldığınız konulara yönelmek sizi daha iyi hissettirecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dengede olmak önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha fazla mücadele içinde hissedebilirsiniz. Gelecek yönünde kararlar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ise arkadaşlarınızla birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz koşullarla ilgilenebilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gideceğiniz zamanlar var. Başarılı olmak için kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Aldığınız sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek isteyeceksiniz. Akşam saatlerini kendinize ve sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sevgiye dayalı beraberlikleriniz ve çocuklarla olan bağlarınızı güçlendirebileceğiniz olumlu gelişmeler yaşayabilir; kendinizi geliştireceğinzi çalışmalarda bulunabilirsiniz. Ancak harcamalarında dikkatli olmanızda fayda var, bütçenizi aşabilirsiniz. Yeni başlangıçlarda bulunmak için gereken cesarete sahipsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızla ilgili konularda akıcı koşullar söz konusu. Bugün sorumlu olduğunuz işlerde hedefe ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Toplum önünde olmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde dostlarınızla birlikte samimi bir ortamlarda bulunabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentilerinizle ilgili akıcı koşullar oluşabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Hedeflediğiniz konular içi plan yapabilirsiniz. Gün içinde alışveriş için zaman yaratacaksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyici konulara yönelebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Korktuğunuz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda hırs yapabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi rahat hissedeceğiniz yerleri tercih edebilirsiniz.