ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları merakla araştırılırken altındaki ufak hareketlenmeler sürüyor. Geçtiğimiz aylarda hızlı hareketlerle yükselen ancak son dönemde bir miktar düşse de düşüşü yavaşlayan ve ufak yükselişlerle seyreden altın fiyatları şu şekilde...

Piyasadaki tüm yatırım araçları dalgalanma yaşarken altın fiyatları da dalgalı bir görünümde seyrediyor. Çeyrek ve gram altın ufak yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri olarak dikkat çekiyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK

Altın fiyatlarında 17 Aralık rakamları şu şekilde;

Hediyeleşmek ve yatırım için alınan gram altın 213,77 TL’den alınırken 213,83 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ise 342,32 TL’den alınıyor, 350,11 TL’den ise satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 682,80 TL olarak görülürken, 700,54 TL’den ise satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.420,00 TL, satış fiyatı ise 1.440,00 TL’den işlem görüyor.