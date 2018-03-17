17 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni ortamlarda kendinizi bulacaksınız. Yeni insanlarla tanışıp bir etkilenme sürecine girebilirsiniz. Bugün en basit işler bile size biraz zor ve yorucu gelebilir ancak iyi tarafı, para konularında sizi destekleyen enerjiler olması. Ay size çabalarınızın sonucunu en iyi şekilde almanız için destek veriyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğalar bugün gelecek hayallerini başka insanlara anlatma eğiliminde. Ancak bu anlatımlarınızda karşınızdakileri ikna etmek konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer tutkunuzu, hayallerinizi ve davranışlarınızı aynı yönde tutmayı ve o yönde ilerlemeyi becerirseniz, hedeflerinize ulaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Bugün olumlu sonuçlar günü.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İkizler bugün güçlü kelimeler kuracak. Karşınızdakini aklınızdaki düşünceler konusunda daha etkili bir şekilde ikna edebilirsiniz ancak buna aşk hayatınızda dikkat edin çünkü beklemediğiniz tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Geçmişten insanlarla konuşmak size iyi gelecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yengeçler yeni proje atılımları bekliyor. Ancak yine de kendinizi yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Romantik bir buluşma, arkadaşlarla akşam saatlerinde keyifli zaman geçirmek, ailenizle iyi vakit geçirmek, bugünün enerjileri içinde yer alıyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün keyifli gününüzde olacaksınız. Etrafınıza gülücük saçmaktan çekinmeyin ve olumlu atılımlarınızı hayata geçirme fikrini gün yüzüne çıkarın. Fırsatı tepmeyin. Özel hayatınızda da hareketli bir gün sizi bekliyor. Tartışmalarınızda sakin olmaya çalışırsanız siz kazançlı çıkarsınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Başaklar için bugün aşk hayatındaki durgunluğa son verme günü. Bugün yeni ilişkiler konusunda, mevcut ilişkilerinizde ise hareketlenme anlamında güzel bir gün sizi bekliyor. İş hayatınızla ilgili aklınızdaki yeni fikirleri hasır altı etmeyin ve üstüne gidin. Şanslı gününüzde olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sizi yoran özel yaşantınız aynı zamanda sizin benliğinizi de oluşturuyor. Bu anlamda aşk hayatınızın sizin için önemli bir yere sahip. İş yaşamızındaki aksaklıklar size büyük olumsuzluklar yaratmayacak. İş hayatınızdaki sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızda sağlam ilişkiler kurmuş olduğunuzu düşünüyorsunuz ancak gerçek bu şekilde değil.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Aynı şeyi yapmaktan kaçınmalısınız. Hayatınızda, yaşantınızda tekrara düşmek enerjinisi emiyor. Bugün yapmak istediğiniz şeylerde şansınız yanınızda olacak. Ancak şansınızı iyi değerlendirin çünkü bu uzun sürmeyebilir. Bugün iş hayatınızda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İş arkadaşlarınızla küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz, ancak iş hayatınızda bugün riskten çekinmeyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni bir ilişki arayışı içindesiniz, bu durumu sorguluyorsunuz. Önceki ilişkilerinizde yaşadığınız olumsuzluklar ise sizin bu anlamda geri adım atmanıza neden oluyor. Bu anlamda tedbirli olmanız gerekiyor. İş hayatınızda ise para alacaklarınızla ilgili olarak bazı kötü gelişmeler canınızı sıkabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hayatınızla ilgili alacağınız kritik kararlar için sakın acele etmeyin, bu sizi zarara uğratabilir. Kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise yeni girişimler sizin için iyi sonuçlar verebilir ve maddi kazançla sonuçlanabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kovalar bugün yeni aşkın peşinde ancak teminli. Hazır mıyım sorusunu kendinize soruyorsunuz. Sınırlarınızı kaldırmak ve yeni bir ilişkinin içinde yer almak tamamen sizin elinizde. İlişki için şansınızı deneyin. İş hayatındaki riskleri yatırım yapacağınız alana ilgili biraz daha derin düşünerek aşabilirsiniz. Dostlarınızla görüşmelerinizde zaman zaman kırıcı oluyorsunuz. Bazı konularda hassasiyetler ortaya çıkabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatındaki yoğunluk için sabırlı olun, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz günler çok uzak değil. Çevrenizdeki ani gelişmelerden etkilenebilirsiniz. İlişkideki iyi niyetli davranışlar size hiç de iyi niyetli gelmiyor.