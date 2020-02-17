17 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yapmanız gerekenler listenizdeki bazı maddeleri kontrol etme zamanı geldi. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmenizde fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün biraz daha yavaş hareket edip işinize odaklanırsanız istenmeyen yanlış anlaşılmaların oluşmasını ortadan kaldırabilirsiniz. İletişimde daha nazik bir dil kullanmaya özen gösterin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Disiplinli olmayı gerektiren işler yapıyor olmanız sizi ve çevrenizi geriyor olabilir. Yapacaklarınız net bir şekilde ortada; gerilmenize gerek yok.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İçinizdeki coşku çevrenizdeki insanların sakinliği sebebiyle sönebilir. Ancak buna izin vermemeli ve enerjinizi yüksek tutacak kişilerle vakit geçirmelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Dikkatli bir şekilde planlamalar yapmanızın karşılığını almaya başladınız. En iyisini elde etmeye çalışırken yakınınızdaki insanların nefretini kazanmamaya özen gösterin yoksa bir anda tepetaklak olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yabancı kültürlere her zaman ilgi duyuyor ancak onları yakından tanımak için hiçbir çaba sarf etmiyordunuz. İşte şimdi tam zamanı! Kendinize bir uçak bileti alın ve en çok görmek istediğiniz ülkeyi ziyaret edin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bazı günler motive olmak konusunda zorlanabilirsiniz. Bazı günlerde ise işin içinde öyle kaybolup gidersiniz ki saati bile fark etmezsiniz. Bugün şanslı gününüzdesiniz! Zaman su gibi akıp gidecek.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İşleri yetiştirmek için akşam için yaptığınız planları ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız buna biraz alınabilir ama ilerleyen günlerde daha iyi bir şekilde telafi edeceğiniz kesin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Fikirleriyle sizi derinden etkileyecek dostlarınızla sohbet etmek size ilham kaynağı oluyor. Verimsiz vakit geçirmek asla size göre değil.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugünü çevrenizden bilgi toplamak ve hedeflerinizi planlamak için kullanın. Yaptıklarınızın sorumluluğunu almayı bilin ve hatalarınızı kabul etmekten asla korkmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşinize odaklandığınız sürece altından kalkamayacağınız hiçbir şey yok. İçinizde gerekli olan disipline sahipsiniz. Önemli olan hedefe doğru emin adımlarla ilerlemek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlerlemenize engel olan tek şey inatçılığınız. Burnunuzun dikine gitmeyin size verilen öğütleri dinlediğinizde daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz.