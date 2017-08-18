18 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ev hayatınızla ilgili işlerinizde zaman harcayabilirsiniz. Toparlanması gereken işleri bitirmek için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızdaki işleriniz için mücadele gerektiren süreçler olabilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının. Mücadelesini verdiğiniz işlerde gelişmeler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün zihinsel konularda fazla aktif olabilirsiniz. İş hayatınızda sözleşmeler gündeme gelebilir. Yazışma ve konuşmalarınızın tarzına dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olun. Gün içinde hayalleriniz ile gerçekler arasında kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi yorabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Gelecek yönünde planlar gündeme gelebilir. Tutkulu olduğunuz konularda stresler yaşanabilir. Mücadele vermeniz gereken olaylar gündeme gelebilir. Yeteneklerinize yönelebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel konularla ilgilenebilirsiniz. Hassas olduğunuz olaylarda daha tepkisel olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki iletişim gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda verdiğiniz mücadeleler sıkıntılı olabilir. Gelecek planlarınızla ilgili değişimler sizi duygusal olarak etkileyebilir. Hırslandığınız konular ön plana çıkabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün duygusal konular sizi zorlayabilir. Uğraştığınız işlerinizde daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İkili ilişkilerinizde daha sakin olmanızda fayda var. Gün içinde sizi zorlayacak koşullarla uğraşabilirsiniz. Eğitsel konulara özen göstermelisiniz. Gün içinde beklediğiniz maddi desteği alamayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün geleceğiniz ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimler gündeme gelebilir. Başkalarından alacağınız yardımlar karar vermenizi kolaylaştırabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla program yapmak size iyi gelebilir. Yabancılarla ilgili zorlayıcı koşullar oluşabilir. Başarmak için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış sizi zorlayabilir. Bazı işlerinizde sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Duygusal anlamda yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinize daha gerçekçi olmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeşlerinizle iletişimize özen göstermenizde fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün geleceğinizle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek keyifli olabilir. Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ifadelerinize dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Sabırlı davranmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda başarılı olmak için çaba sarf edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda vereceğiniz mücadeleler sizi yorabilir. Duygusal çatışmalar yaşanabilir. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Gün içinde rahatlamak için kendinize fırsat tanımalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eşinizle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Gün içindeki değişim içinde olduğunuz konular sizi duygusal olarak etkileyebilir. Çocuklarınızla ilgili mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili ani kararlar vermeyin. Bazı konularda yardım almak isteyebilirsiniz. Ticari konularda esnek davranmakta zorlanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizi iyi hale getirmek için çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda değişiklik yapabilirsiniz. Ticari konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ailevi konularda farklı fikirler gündeme gelebilir. Duygusal olarak sıkıştığınızı hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde yaşadığınız olaylar zihinsel olarak sizi yorabilir. Kendi içinizdeki enerjiyi dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz sizi engelleyebilir. Gerçekçi davranacaksınız.