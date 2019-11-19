19 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İşler düşündüğünüzün tam tersine doğru gidiyor olabilir. Bunu yine de kendi yararınıza olacak bir şekle döndürebilirsiniz. Diğerleri başka yollar denemenizi önerse de siz şu anda bulunduğunuz yolda ilerlemeye devam edin ve işleri kendi istediğiniz şekle sokmaya çalışım.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bulunduğunuz ortamın enerjisi bugün insanlara biraz kişisel alan bırakmanız gerektiğini söylüyor. Eğer çevrenizdekiler özgür olmasına izin vermezseniz en sonunda siz kendinizi köşeye sıkışmış hissedeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Önünüzde iki yol var ve hangisini seçerseniz seçin o yolda başınız dik bir şekilde ilerlemek için gücünüz var. Bu yüzde karar verme konusunda kendinizi daraltmayın. Ayrıca bu konudaki sakin ve profesyonel tavrınız sayesinde herkesin taktirini topluyorsunuz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çok sevdiğiniz birinden sanki duygusal olarak şiddet görüyor gibi hissediyorsunuz. Ona karşılık vermeden önce durumu analiz edin. Değerli olduğunuzu ve size kimsenin böyle davranmaya hakkı olmadığını da aklınızdan çıkarmayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendinizi çok yorgun hissediyor olmalısınız. Yaptığınız işin karşılığının gerçekten ne olduğunu sorguluyor gibisiniz. Umutsuzluğa kapılmayın. Size destek olacak bir arkadaşınızla görüşüp yeniden enerji toplayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi diğer insanlara, özellikle de partnerinize karşı, yabancılaşmış hissedeceksiniz. İki tarafın da üzülmemesi için biraz kendi kendinize vakit geçirmenizi öneriyoruz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Uzun zamandır bildiğiniz bir sırrı kimseyle paylaşmamak için çok çabaladınız. Artık bu sırla ilgisi olan kişilerin gerçeği öğrenme zamanı geldi. İçinizde tuttuklarınızı paylaşın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bu aralar iş yerinde oldukça popülersiniz. Etrafınızdaki insanlar sizden tavsiye almak için adeta sıraya dizilmiş. İnsanlarla bilgilerinizi paylaşmaya devam edin. Yeri geldiğinde sizin de onlardan öğrenecek çok şeyiniz olacaktır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İnsanların size karşı neden bu kadar asık suratlı olduğunu merak ediyorsunuz. Peki siz onlara karşı nasılsınız? Güler yüzlü mü somurtkan mı? Belki de size karşı böyle olmalarının sebebi bu sorunun cevabında saklıdır…

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş yerinizde kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınıza karşı olan tutumunuzu biraz daha pozitif hale getirmenizi öneririz. Böylelikle daha güzel bir ortam oluşturabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yeni bir konu hakkında yaratıcı fikirleriniz var ve etrafınızdakiler de bunu destekliyor. Bu size uzun vadede mutluluk ve başarı getirecek bir proje. Kendinize güvenmeniz çok önemli.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çevrenizdekilerin baskısı yüzünden konulara sadece tek bir çerçeveden bakıyorsunuz. Bu canınızı oldukça sıkıyor olmalı. Kendi doğrularınızı kucaklayın ve gerçekten ne düşünüğünüzü belirtmekten çekinmeyin.