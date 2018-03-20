20 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Birkaç gündür yaşadığınız hareketli zaman diliminden sonra bugün biraz huzur arıyor olabilirsiniz. Daha sakin olabileceğiniz bir gündesiniz. Para konularında harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle bir yemek organizasyonu düzenlemek size iyi gelebilir. Ancak aşırı yememeli ve sağlığınızı düşünmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kişisel hassasiyetleriniz hayatınızın içinde daha belirgin bir unsur olarak ortaya çıkarabilir. Kişisel imajınızda yenilik ve yenilenme konusu ön plana çıkabilir, değişimler yaşanabilir. Daha duygusal olacağınız bu günde kadınlardan gelecek destekler olabilir. Bugün katılacağınız yemek organizasyonlarında aşırı yememeye dikkat etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yoğun başladığınız haftanın kontrolünüzden çıktığını hissedebilirsiniz. Bugün yeni kararlar almak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Yaşayacağınız gelişmeler kısmen geçmişte söylediğiniz bazı sözlerden ve davranışlardan dolayı oluyor olabilir. Kendini gizleyen rakipleriniz bulunabilir ve bu süreçte sizi zorlayabilirler.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz, özellikle de iş arkadaşlarınızdan. Çevreniz kalabalık olabilir, gruplar içinde görevleriniz olabilir. Sosyal ortamlarda göreceğiniz ilgi oldukça hoşunuza gidecek. Kendinizi güvende ve keyifli hissedebilirsiniz. Bazı dernek ya da topluluklara üyelik gibi konular gündeminize gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Mesleki hayatınız bugün en önemli gündem maddeniz. Kariyerinizdeki hedeflerinizi yükseltmek ve bilinirliliğinizi arttırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle toplum önünde olmanızı sağlayacak konulara ve görüşmelere öncelik verebilirsiniz. Risk almaya hazır hissedebilirsiniz ancak bugün istikrarlı ve kararlı adımlar atmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün fikir alanında ve etik değerlerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ruhsal dünyanızın değerlerini gözden geçirebilir, algınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz. Kişisel gelişiminize eğilmek adına size örnek olabilecek kişilerle buluşmaya veya kitaplarını okumaya çalışabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi anlama, olaylara daha yukarıdan bakma konusunda daha hevesli olacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün karşılaşacağınız durumlar sizi endişelendirebilir. Krize dönüşen konularda müzakere ve ikna yeteneğinizi kullanmanız gerekebilir. Geçmişe ya da geleceğe değil, ana odaklanmak durumunda olduğunuz bir gündesiniz. Sizi zorlayan konularda endişeye teslim olmazsanız kendinizi aşacak ve olağanüstü çözümler bulabileceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün evlilik ve ortaklıklarda güveni test edici olaylar yaşayabilirsiniz. Evliyseniz özellikle eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerinizde huzur arayan yönünüzün çok daha ön planda olacağı bir gündesiniz. Karşınıza çıkan durumlarda önce ailenizi düşünmelisiniz. Karşıtlık olarak gördüğümüz konuların birbirini tamamlama durumu olduğunu unutmayın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün, çalışma konuları öne çıkabilir. Üzerinde çalıştığınız konular, birlikte çalıştığınız insanlar, işle ilgili görüştüğünüz insanlar, öğlen tatilinde yemek siparişinizi getiren komiye kadar herkes ve her şey. Bu açıdan sıradan bir iş günü olabilir. Ancak bütün bu insanlara ve işinize özenli ve olumlu bir yaklaşım sergileyebilirseniz son derece keyifli bir gün geçirmeniz de mümkün.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Aşk ve zevklere dair her konuda hareketlenmeler olabilir. Yoğun duygulara kapılabilir, heyecanlanabilirsiniz. Aşk ve şans konularının öne çıkmasıyla sakin ve tedbirli tavırları bir kenara bırakabilirsiniz. Risk almaya ve keyifleriniz için harcama yapmaya da eğiliminiz olabilir. Hayattan daha çok keyif alacak çevrenizdekileri kendinize hayran bırakacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün, aile ve yuvaya ait konular öne çıkıyor. Ailenizden özellikle babanıza ait konularda gelişmeler olabilir. Haber alabilir veya eve dair bazı konularda görüşmeniz gerekebilir. Eve dair konuları her zaman mülk olarak düşünmemelisiniz. Bugün kendinizi güvende hissetmek sizi daha çok ilgilendirebilir. Duygusal ve fiziksel anlamda güven arayışına da girebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün duygularınızla değil aklınızla kararlar almanız gereken bir gün olabilir. Yoğun bir konuşma ve yazışma trafiği yaşayabilirsiniz. Duyacağınız haberler sadece işinizle de ilgili olmayabilir. Hatta bazıları tamamıyla dedikoduya girebilir. Ancak siz duyduklarınızı tartmalı, ölçülü tepkiler vermelisiniz. Çünkü bazı haberler size yeni fırsatlar yaratabilir.