20 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Sizi yoran yıpratan konulara karşı temkinli davranmanız da fayda var. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatında kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aile hayatınızla ilgili konula gündeminizi etkileyebilir. Babanızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız ilişkilere çekilebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bugün detaylar çok daha ön planda olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde karar vereceğiniz olaylar karşısında farkındalığınız artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün dikkatinizi toplamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yazılı iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla etkileyebilir. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi konularınızla ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar bugün sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan yardım almak sizi iyi hissettirecektir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni başlangıçlar için heyecan duyacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyecek. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Akşam saatlerinde ise sağlık konularına ayrıca özen göstermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Olaylar sizi kabullenme içine sokabilir. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir. Akşama doğru olayları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi sosyal konularda kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Akademik konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Felsefi konulara yönelebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Duygusal yönden bağlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatındaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Her zaman gösterdiğiniz fedakarlığı karşınızdakinden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde çatışmalar çıkabilir.