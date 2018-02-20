20 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Duygularınız ve kişisel ihtiyaçlarınız konusunda sabırsız olabilirsiniz. Öğleden sonra yeni girişimlerde bulunmak yerine kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konuları toparlamak için daha uygun bir zaman dilimi içinde olacaksınız. Spor yapmak için de enerjinizin olduğu dinamik bir gündesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Gün içinde bilinçaltınızın sizi baskıladığı konuları bırakmanız zor olabilir. Hayatınızdaki bazı kadın figürleri ile ilgili gizli kalmış durumlar ortaya çıkabilir. Annenizin hükmedici tavırları karşısında gerilmiş hissedebilirsiniz. Gün içinde biraz zorlansanız da 22:11’den sonra burcunuza geçecek Ay size rahat bir uyku sunacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Sabah saatlerinde kalabalıklar içinde ve hareketli olduğunuz bir zaman geçirebilirsiniz. Sonrasında iş ile ilgili konuları toparlamak için uygun zamanlar var. Kadınlardan destekler görebileceğiniz bir gündesiniz. Fakat bazı kadınların da baskıcı ve bunaltıcı tavırları sizi yorabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Bu sabah mesleki konularda hareketli birkaç saat geçirebilirsiniz. Öğleden sonra ise mevcut işlerinizi bitirmek için uğraşılarınız tahmininizden fazla vakit alabilir. Ailenize karşı daha ilgili ve şefkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Sabırsızlıklara ve fevri çıkışlara dikkat etmelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Bugün uzaklardan bilgiler alabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni bir öğrenim konusunda odaklanabilirsiniz. Akademik alanda faaliyetleriniz varsa bu konularda yeniliklerin ve hareketin olduğu bir gün olabilir. Bir süredir düşündüğünüz bazı konuları fikirsel alanda dışa vurabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Duygusal yönden bağlayıcı ve bunaltıcı koşulların oluştuğu bir gün geçirebilirsiniz. Kriz yaratacak durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Başkalarıyla paylaştığınız varlıklar ile ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir. Başkalarının sahip olduğu şeyleri kullanırken nefsinize hakim olun.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Yakın ilişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabileceğiniz bir gün. Sizden beklentileri olan kişilere yapacağınız yardımlar çok vakit alabilir. Bugün bazı meydan okumalara ve açık düşmanlıklara maruz kalabilirsiniz. Rekabetçi ve ısrarcı kişilere karşı duygusal reaksiyonlar gösterebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Çalışma arkadaşlarınıza karşı göstereceğiniz tepkilerinizde ölçülü olmaya gayret edin. Bugün evcil hayvanlara karşı da daha hoşgörülü olmalısınız. Belki bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Sağlık konularına eğilebileceğiniz, hastanede kontroller ya da tedavi sürecine girebileceğiniz bir gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Bugün ilgilendiğiniz konularda kendinizi göstermek ve ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Spekülatif konular da gündeminizi etkileyebilir. Yeni bir şeyler üretmek için hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Sevgi ilişkinizde dalgalanmalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Geçmişten gelen bazı konularla uğraşmanız gerekebilir. Yaşam alanınızda yapacağınız değişiklikler için toprak ve gayrimenkul ile ilgi bazı yeni kararlar almanız mümkün. Ailenize zaman ayırabilirsiniz. Bazı kadın figürlerinden evle ilgili konularda baskı görebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Kardeşlerinize vakit ayırmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni bir alanda bilgi edinmek, eğitim almak için uygun koşullar var. Hareket halinde olduğunuz koşturmaca içinde bir gün geçirebilirsiniz. Bir takım daraltıcı etkilerin de sizi duygusal olarak yorduğu bir gün olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün 14:11 ile 22:11 saatleri arasında ay boşlukta. Bugün para kazanma konusunda kendinizi çok daha aktif ve atılgan hissedebilirsiniz. Gelir gider dengenizi korumalısınız. Duygusal reaksiyonlarınızda daha açık ve cesur olabileceğiniz bir gündesiniz. Kendi kaynaklarınızı sabırsızca kullanmak konusunda istekli olabilirsiniz.