2019’un ilk saniyelerinde şok…

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl kutlamaları sırasında köprünün çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Moskova'nın merkezinde bulunan Gorki Park içerisindeki köprünün üzerinde toplanan yüzlerce kişi 2019'un ilk şokunu yaşadı.

Yeni yıla girerken geri sayımın başladığı sırada aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü. Köprünün nehir kenarına denk gelen kısmında yaşanan çökme sonucu birçok kişi aşağıya düştü.

Köprünün nehir ortasında bulunan kısmının çökmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Yaralı 13 kişinin Moskova'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.