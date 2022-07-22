"2023'ten geldim" diyen adam, 13 Ocak 2023'te olacakları söyledi: Büyük bir felaket geliyor

2023'ten geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023'te insanlara düşman olan bir ırkın keşfedileceğini ve bunun insanlık için felaket olduğunu öne sürdü.

Zaman yolculuğu son dönemde sosyal medyada hayli popüler olan bir alan. Bu kişilerin yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalar kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alıyor. Kendini zaman yolcusu ilan eden bir şahsın sözleri de sosyal medyada hayli konuşuldu.

13 OCAK 2023'TE OLACAKLARI SÖYLEDİ

Zaman yolcusu, 13 Ocak 2023'te Azawa adı verilecek yeni bir gezegen keşfedileceğini ve bu gezegende yaşayan canlıların insanların düşmanı olduğunu ileri sürdü. Zaman yolcusu, bu canlıların 11 Eylül saldırısından sonra dünyaya zarar veren birçok eylemde bulunduğunu söyledi.

"GERÇEK OLDUĞUMU GÖRECEKSİNİZ"

Zaman yolcusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Gerçek olduğumu da çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. 13 Ocak 2023'te, derin, yeraltı mağaralarını keşfeden dev bir kapak bulunacak. Kapak, gezene açılan kapı olacak. O gezegende ise insanlara düşman bir ırkla karşılaşılacak. Bu ise insanlık için felaket anlamına geliyor."

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