21 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili yeni fikirler bulabilirsiniz. Bunları gündeminize koymak pekte kolay olmayabilir. Harcamalarınızı düzenlemeniz gerekebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı büyüme sağlayabilirsiniz. İdealize ettiğiniz konulardaki değişimler sizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda detaylara takılmayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün gündeminizi hassas olduğunuz konular meşgul edebilir. Hayatınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal konularda derinleşeceğiniz bir gündesiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda değişimler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün geleceğinizle ilgili yeni beklentiler içinde olabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız değişiklikler sizi olgunlaştıracaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde rahat ilerleyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Yine de ilerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak için değişim yoluna gidebilirsiniz. Göz önünde olmak size iyi hissettirecektir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün hayatınıza yenilik katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda bilginizi arttırmak için ilgi duyduğunuz alanlarda araştırmak yapmak isteyebilirsiniz. Bu konularda fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde iletişimde olduğunuz kişilerle süreçlerinizi doğru idare etmeniz gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ortak işler yaptığınız kişilerle aranızda kriz yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bazı bağlayıcı koşullar dolayısıyla kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir. Duygusal derinlik içinde olduğunuz konular olabilir. Banka işlerinizi organize etmeniz için uygun bir gün.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi belirleyebilir. İkili ilişkilerinizde daha fazla denge arayışı içinde olabilirsiniz. Bu durum gün içinde yorucu bir hal alabilir. Duygusal olarak derinleşebilirsiniz. Bazı durumlarla ilgili değişim yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Detayla içinde boğulmayın. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işler üzerinde değişiklik yapacaksınız. Teknik konulara biraz daha özen göstermenizde fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha rahat akacağı bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Kararlarınızla değişiklikler olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu durum sizi içsel hesaplaşmaya götürebilir. Kendi duygularınızın yoğunluğu içinde kaybolmamaya özen gösterin. Kendinizi daha rahat hissettiğiniz uğraşlarınıza yönelebilirsiniz. Ev kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün gündeminiz hareketli. Sorumlu olduğunuz konularda takip gerektiren işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Bunları kişisel algılamamalısınız.