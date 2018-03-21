21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı gözden geçirip kendinize daha fazla yatırım yapmak isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi heyecanlandıracak güzel gelişmeler olabilir. Ancak siz yine de riskli konularda hızlı karar vererek büyük adımlar atmamaya dikkat edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Hayatınız için olumlu adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Fiziksel açıdan kendinize karşı daha özenlisiniz. Yeni başlangıçlar ve yenilenme konularında hızlı gelişmeler olabilir. Yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Kararlı ve cesur davranmalı değişime kendinizi açmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün olayların içinde sürüklendiğinizi hissedebilirsiniz. Çevrenizde olan biteni net görüp kavrayamadığınız anlar yaşayabilirsiniz. Daha kabullenici olmak sizi rahatlatabilir. Yüzleşme ve değişim konularında farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularda cesaretinizi toplamalı ve adım atmalısınız. İç sesinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sosyal gruplar içinde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız sohbetler sırasında sizi heyecanlandıracak yeni fikirler ortaya çıkabilir. Yardım amaçlı projelerde görev almak isteyebilirsiniz. Güvenilir dostlarınızın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle bir yemek organizasyonu düzenlemek size çok iyi gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Mesleki alanda iş yükünüzün ve sorumluluklarınızın artacağı bir gündesiniz. İş hedeflerinizi büyütmek isteyebilirsiniz. Aceleci davranmayıp planlı olmalısınız. Planlayarak girdiğiniz işlerden gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bugün finansal konularla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla bir yemek organizasyonuna katılabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün özellikle eğitim konularında sağlam başlangıçlar yapabilirsiniz. Uzaktan gelecek haberler sizi çok heyecanlandıracak. Yurt dışında eğitim isteğiniz varsa adım atmak için bugün çok ideal bir gün. Bugün yeni fikirlerinizi insanlara açıkça ifade etmek isteyeceksiniz. İç sesinizi dinleyip ruhunuzu zenginleştirecek konularda yönelmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün dönüşüm ve yenilenme konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zorlukların üstüne gitmeniz gerek. Finansal konularda yenilik yapmak isteyebilir, yatırım alanlarınızı değiştirebilirsiniz. Bankalarla ya da aracı kurumlarla işleriniz olabilir. Kendinizi beklenmedik yeni projeler içinde bulabilirsiniz. Finansal konularda yenilik yapmak isteyebilir, yatırım alanlarınızı değiştirebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çevrenizdekilere karşı daha anlayışlı ve uyumlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Evlilik ve ortaklar konularında heyecanlı gelişmeler var. Bugün beraberliğinizde evlilik kararı gündeme gelebilir. Evliyseniz yeni bir ortaklı iş konusu gündeme gelebilir. Parasal konularda dikkatli davranmalı, aşırıya kaçmadığınızdan emin olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sağlık konuları gündeminizi meşgul edebilir. Çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunlarını dinleyip dersler çıkartacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Bugün ayrıca çalışma arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için toplantılar yapabilirsiniz. Yeni bir hizmet çıkarmak için çalışmalara başlayabilirsiniz. İşinize iyi odaklanıp konsantrasyonu kaybetmemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinizi daha yaratıcı ve heyecanlı hissedeceksiniz. İşinizle ilgili ödüller ya da kutlamalar söz konusu olabilir. İnsanlara kendinizi dinlettirebileceğiniz bir gündesiniz. İlginin üzerinizde olmasından mutluluk duyacaksınız. Kendinizi ifade ederken ne kadar iyi olduğunuza siz bile şaşıracaksınız. Zevklerinizde abartıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ailenizle ve köklerinize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yapıcı konularla ilgili konuşup, ortak kararlar alabilirsiniz. Toprak ve gayrimenkul konularında yeni fırsatlara açık bir gündesiniz. Enerjinizi somut konulara odaklayabilirsiniz. Kendinizi güvende hissettirecek adımlar atmak isterken aile büyüklerinizin olduğu kadar kendi iç sesinize de kulak vermeyi ihmal etmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün alacağınız yeni haberleri dikkatle takip etmelisiniz. Yakın çevrenizde değişiklikler meydana gelebilir. Özellikle kardeşlerinizle daha yakın diyalog kurabilmek adına daha uygun bir gündesiniz. İletişiminizin arttığı, görüşmelerinizde yapıcı olabileceğiniz bu günde bazı ziyaretler yapabilirsiniz. Aceleci davranmamaya dikkat etmelisiniz.