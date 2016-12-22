22 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Eşinizle ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Gün içindeki değişim içinde olduğunuz konular sizi duygusal olarak etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgili ani kararlar vermeyin. Bazı konularda yardım almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde ani değişiklikler olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatınızda başarı için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. İşlerinizi iyi hale getirmek için çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda değişiklik olabilir. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ailevi konularda farklı fikirler gündeme gelebilir. Ani alınan kararlardan kaçınmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde yaşadığınız olaylar zihinsel olarak sizi yorabilir. Kendi içinizdeki enerjiyi dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İş yoğunluğunuz sizi engelleyebilir. Gerçekçi davranmanızda fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ev hayatınızla ilgili işlerinizde zaman harcayabilirsiniz. Toparlanması gereken işleri bitirmek için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızdaki işleriniz için mücadele gerektiren süreçler olabilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının. Aileniz ile birlikte almanız gereken kararlar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün zihinsel konularda fazla aktif olabilirsiniz. İş hayatınızda sözleşmeler gündeme gelebilir. Yazışma ve konuşmalarınızın tarzına dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olun. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi yorabilir. Sorumluluklarınızdaki artış kendinize zaman ayırmanızı engelleyebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Gelecek yönünde planlar gündeme gelebilir. Tutkulu olduğunuz konularda stresler yaşanabilir. Bazı nedenlerden duygusal olarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Ani değişiklikler yaşanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kişisel konularla ilgilenebilirsiniz. Hassas olduğunuz olaylarda daha tepkisel olabilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda verdiğiniz mücadeleler sıkıntılı olabilir. Gelecek planlarınızla ilgili değişimler sizi duygusal olarak etkileyebilir. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde yorucu koşullar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İkili ilişkilerinizde daha sakin olmanızda fayda var. Gün içinde sizi zorlayacak koşullarla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde ani değişiklikler olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geleceğiniz ilgili daha çok hayal kurabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almak isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız yardımlar karar vermenizi kolaylaştırabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla program yapmak size iyi gelebilir. Yabancılarla ilgili zorlayıcı koşullar oluşabilir. Başarmak için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış olabilir. Bazı işlerinizde sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Gün içinde değişimler sizi yorabilir. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki ani değişiklikler sizi zorlayabilir. İşleriniz için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek keyifli olabilir. Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Sabırlı davranmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda başarılı olmak için çaba sarf edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda vereceğiniz mücadeleler sizi yorabilir. Duygusal çatışmalar yaşanabilir. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Gün içinde rahatlamak için kendinize fırsat tanımalısınız.