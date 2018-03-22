22 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yoğun bir haber trafiği yaşayacaksınız. Yakın çevrenizde meydana gelecek değişikliklere karşı daha dikkatli ve özenli davranmanız gerekebilir. Kardeşlere ait konularda hareketlilik yaşayabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde değişim teması öne çıkıyor. Gün içinde fiziksel açıdan da oldukça hareketli olacaksınız. Neyse ki enerjiniz oldukça yüksek olacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün gelirleriniz ve harcamalarınız gündeminizin en önemli konusu olacak. Kaynaklarınızı arttırmak için yeni arayışlara yönelebilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde kişisel yeteneklerinizi rahatlıkla ön plana çıkarabilirsiniz. İşbirliği yapabileceğiniz kişilerle ilgili olumlu gelişmeler olacak. Akılcı ve kararlı yaklaşımlar sonuç verecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çevrenizdeki sis bulutları dağılıyor. Kendinizi zinde ve daha iyi hissedeceksiniz. Artık tüm enerjinizi ve dikkatinizi kendinize veriyorsunuz. Sizi strese sokan konuların geride kaldığını fark edeceksiniz. İlişkiler konularında yenilenme ve hafifleme temaları öne çıkıyor. Yakınlarınıza, öncelikleriniz konusunda gerekli tavrı almaktan çekinmeyeceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kontrol ve kabullenme konularında gelişme kaydedeceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için önemli adımlar atabileceksiniz. Bu konularda size yol gösterecek kişilerle tanışıp görüşmeniz de mümkün gözüküyor. Duygusal konularda değişim ve dönüşüm temaları öne çıkıyor. Hayata daha fazla güvenmelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İşle ilgili konularda emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gündesiniz. İşten gelecek paralar ve destekler konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Geleceğinizle ilgili daha umutlu olabilirsiniz. Sosyal ortamlarınız da oldukça kalabalık ve hareketli. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Paranızı harcama konusunda oldukça cömertsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işinizle ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Bu konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Ağırlığınızı koymanız önemli sonuçlar yaratacak. Başarı ve tanınma konularında elinize bazı fırsatlar geçebilir. Ayrıca aileye ait konularda ani değişiklikler meydana gelebilir. Yeni sorumluluklar almanız mümkün gözüküyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sınırları aşma teması bugün üzerinizde oldukça etkili olacak. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak sizi bunaltan kurallardan kurtulmak isteyeceksiniz. Eğitim ve araştırma konularında sürpriz gelişmeler olabilir. Yurtdışından gelecek haberler de bu konularda sizi oldukça cesaretlendirecek. Yeni kararlarınızı hemen hayata geçirmek isteyeceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün finansal konularda önemli bir hareketlilik yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir. Ani iniş çıkışlar sizi epey heyecanlandıracak. Ortaklarınızla veya destekçilerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Gün içinde bankaya yolunuz düşebilir. Kararlı ve mücadeleci olmanız gerekiyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ilişkileriniz ve ortaklıklar konularında yeni gelişmeler yaşanabilir. Çevrenizde olan bitene dikkat kesilmeniz gerekebilir. Anlaşma ve resmi onay gerektiren işlerinizi sağlama almanız iyi olabilir. İşle ilgili konularda uyumlu olduğunuz kadar güçlü gözükmenizde size yarar sağlayacak. Duygusal ilişkilerinizde heyecanı ve uyumu bir arada yaşayacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Zihinsel olarak oldukça üretken olacağınız bir gündesiniz. Çevrenizdeki herkes fikrinizi almak isteyecek. Bu durum sizi bir parça yorabilir. Ancak gün içinde tavır almanız gereken noktalarda karşınıza çıkmaya kimse cesaret edemeyecek. Sorumluluklarınız artabilir ve yorulabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınızla ilgili yapmanız gerekenleri bugünden halledin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Nihayet eğlence ve heyecan konuları gündeminizde öne çıkıyor. Hafta sonuna hızlı başlayacaksınız. Aşktan yana sürprizlere hazır olun. Sevdiğinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, eğlenceli bir gündesiniz. Eğlenmek ve kendinizi şımartmak için yapacağınız harcamalarda dikkatli olmalısınız. Şans oyunlarında bile kazançlarınız olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi sağlama almak için yoğun bir çaba içine girebilirsiniz. Çevrenizdeki bazı değişiklikler sizi uzun vadeli yatırımlara yöneltebilir. Sezgilerinize kulak verin. Taşınmaz mülklerle ilgili fırsatlar elinize geçebilir. Aileye dair konularda da hareketlilik olabilir. Geçmişten kaynaklanan durumlar olumlu sonuçlar verebilir.