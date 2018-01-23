23 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sizin için önemli olan olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı durumlar arasında seçim yapmanız gerekebilir. İlgilendiğiniz konularda yeni başlangıçlar olabilir. Gün içinde sağlığınıza dikkat etmeye çalışın. İkili ilişkilerinizde enerjiniz yüksek olabilir. Aldığınız kararları yoluna koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sizi zorlayan olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni başladığınız konularda sorumluluklarınız artabilir. Koşullardaki değişiklikler sizi yorabilir. İkili ilişkilerinizde daha gerçekçi olmanızda fayda var. İş hayatınızdaki görünür olmak isteyebilirsiniz. Yön vermek istediğiniz konular için uygun bir gündesiniz. Engeller sizi yıldırmasın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. İş hayatınızda ilerleyebilmek için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu yoğun çalışmanın sonunda kazanç elde edebilirsiniz. Kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizden destek almak sizi rahatlatabilir. Aldığınız sorumlulukların üstesinden gelebileceksiniz. İşlerinize yön kazandırabilirsiniz. Gün içinde sizi zorlayan konulara karşı çabuk pes etmemenizde fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün iş yolculukları planlayabilirsiniz. Değişik konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sizin için yeni olan şeyler öğrenebilir ve bu konuda başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle fikirlerinizi duygularınızı paylaşmak için buluşabilirsiniz. İşlerinize hız kazandırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yeni sorumluluklar sizi endişelendirebilir. Ortaklı konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda karşılaştığınız engellerle mücadele edebilirsiniz. Aşk hayatınızda belirsizlikler olabilir. İş çevrenize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Maddi konularda risk alabilirsiniz. Değişikliklerden etkilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün eşiniz veya ortaklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat ilerleme sağlayabilirsiniz. Gündeminize yeni işler eklenebilir. İkili ilişkilerinize kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Duygusal olaylarda mantığınızı kullanmanızda fayda var. Eşinizle ilgili konularda zorlanmış hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızda teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni işler gündeminizi etkiyebilir. Beklediğiniz konular çözüme kavuşabilir. İstediğiniz değişiklikleri yapmakta duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili koşullar sizi etkileyebilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün keyif aldığınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işler sizi oyalayabilir. Aşk hayatınızla gündeme gelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün ailenizi ilgilendiren konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Yön vermeniz gereken konularda kararlar alabilirsiniz. Emlak işleri ile ilgili konularda engeller olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Ailenizle ilgili konularda hassas davranabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ilgilendiğiniz konularla ilgili eğitim almaya başlayabilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çaba sarf edebilirsiniz. İlişkilerinizde zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Düşünsel olarak kendinizi daha çok geliştireceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinize zaman ayırın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün parasal konularda daha dikkatli olmak isteyebilirsiniz. Yeni gündemler oluşturmak için sorumluluk alabilirsiniz. Birikimleriniz değerlendirmek için fırsatlar oluşabilir. Gün içinde alacağınız kararlar size sorumlulukta getirecektir. Maddi konulardaki gelişmeler bugün sizi daha iyi hissettirebilir. Başkalarından yardım alabilirsiniz.