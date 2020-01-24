24 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Her arkadaşlığın aynı samimiyette olmayacağını ne yazık ki kötü deneyimler sayesinde öğrendiniz. Bugün hangi arkadaşlarınızın gerçek olduğunu anlamanız için önünüze bir fırsat çıkacak. Bunu iyi değerlendirin ve daha fazla üzülmeyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayatınızı dolu dolu yaşarken insanların üzerinde iz bırakmayı da başarıyorsunuz. Herkes sizin ne kadar neşeli ve eğlenceli olduğunuzdan bahsediyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Etrafınızda olanlara karşı meraklısınız. Yaşadığınız çevrede yaşanılanları detaylıca öğrenmek istiyorsunuz. Bunların hepsinden ders çıkarıp ilerlemenizse size hep artı olarak kalıyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İnsanların sizden beklentilerini karşılamak adına gerçek kişiliğinizi baskılıyor gibisiniz. Kendinize bu kadar fazla yüklenmeyin, neyseniz o şekilde yaşayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kalbinizi kıran birine karşı çok fazla içerlediğiniz belli oluyor. Bunları içinizde tuttuğunuz taktirde kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Kartlarınızı açık oynayın ve neler hissettiğinizi bu kişiye söyleyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kabuğunuza çekilip etrafınızda olanları izlediğiniz bir gündesiniz. Hiçbir konuya yorum yapmamak, kimseyle iletişime geçmemek istiyorsunuz. Bunu bir günlüğüne yapmanızda bir sakınca olmayacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Son zamanlarda partnerinizle önemli bir şey mi konuşmak istiyordunuz? Bugün ilk adımı atmak için iyi bir gün. Aslında partneriniz de sizden bunu bekliyor. Onunla konuşup endişelerini anlamak ve kendi düşüncelerinizi aktarmak için güzel bir fırsat.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Özgür olmayı seven birisiniz. Bağımsız ruhunuz önünüze çıkan hiçbir engeli kabullenmiyor ve hemen çıkar yol arıyor. Her şeyin istediğiniz gibi olamayacağını kabullenmeniz bazı durumları daha rahat atlatmanızı sağlayabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Önemsediğiniz şeyleri bugün sonuna kadar savunacaksınız. Bunu yapmak size beraberinde başarı da getirecek. Fikirlerinizin arkasında durmaya devam edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sınırları olmayan bir yaratıcılığa sahipsiniz. İçinizdekileri kağıda yansıtmak ve zengin hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmek sizi çok heyecanlandırıyor olmalı. Partnerinizin de size destek vermesi hevesinizi iyice perçinliyor.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Konu arkadaşlık ilişkileriniz olduğunda karşınızdakilerin ne düşündüğünü fazla dikkate almamaya çalışın. Olduğunuz gibi davranmak size her durumda kazanç sağlayacaktır.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Son zamanlarda pek de gurur duymadığınız kararlar almış olabilirsiniz. Üzülmeyin, zararın neresinden dönerseniz kâr. Bundan sonra daha mantıklı kararlar almaya odaklanın.