25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Keyif aldığınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Çocuklarınız zaman ayırmanız gerekebilir. Gün içinde planlarınızdaki değişiklikler sebebiyle kendinizi farklı ortamların içinde bulabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişiye karşı tepkisel olmamaya özen gösterin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hassasiyetiniz olan konularda kendinizi sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ailenizle ilgili durumlar sizi endişeli kılabilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Bazı işlerinizi tamamlayıp, yeniden harekete geçmek için planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerindeki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Kendi iç sesinizle karar vermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün zihinsel olarak hareketli bir gündesiniz. Çevrenizde olan bitene ayak uydurmak için, iletişim ağlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz. Hayatınızdaki bazı olayları fark etmeye başlayabilirsiniz. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde enerjiniz yüksek, keyif aldığınız şeylere zaman ayırabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ikili ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Tartışmalara açıksınız. Dengeli davranmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenme yaşayabilirsiniz. Yetenekleriniz konusunda yeni farkındalıklarınız olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi elden geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde eğlenceli ortamlarda bulunabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün hassas olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel niyetlerinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İkili ilişkilerinizde uyum sağlamaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ev hayatınızla ilgili konularda konuşmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalara girebilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanızı daya iyi anlamaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konuları toparlayabilirsiniz. Farkındalığınızın yüksek olması gereken bir dönemdesiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde istediğiniz sorumlulukları alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler gün içinde sizi rahatlatacak. Akşam saatlerinde odaklandığınız konularda değişimler yaşayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızda kendinizi ortaya çıkarabileceğiniz işler yapabilirsiniz. Bu durumda sorumluluklarınızda artabilir. Uğraştığınız işlerle ilgili yeniden harekete geçmeden önce revize edebilirsiniz. Gün içinde ev hayatınızda olan olayların daha çok farkına varabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla yalnız kalıp kendinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde yabancılarla ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. İşlerinizde bazı konuları arkadaşlarınızla paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalığınız artabilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün ortaklı konularda sıkıntılar çıkabilir. Yatırımlarınız konusunda yanlış karar vermekten korkabilirsiniz. Sizi strese sokan olaylardan uzak durmanızda fayda var. İşlerinizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Gün içinde ikili ilişkilerinizde çatışmalar meydana gelebilir. Karşınızdakinin sizi daha iyi anlamasını bekleyebilirsiniz. Biraz içinize kapanabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendinizi karşınızdakine ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Tartışmalara karşı daha sakin olmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmek için revize edebilirsiniz. Akşam için planlarınızda değişiklikler olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızda yeni işler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için çabalayabilirsiniz. Program dahilindeki işlerde değişiklikler olabilir. Bugün sizi yıpratan olaylara karşı dayanıklı olmalısınız. Hizmet aldığınız kişiler gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde şartlar olgunlaşabilir. Akşam saatlerinde program yapabilirsiniz.