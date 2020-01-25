25 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün partnerinizle olan ilişkinizin bir peri masalına benzediğini hissedeceksiniz. Aranızdaki bu güzel bağ ve tutku ancak böyle açıklanabilir. Nazar değmemesine dikkat edin!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Meditasyonla ilgili olan bir ya da birden fazla etkinliğe katılma olasılığınız var. Maneviyatınızı güçlendirecek ortamlarda bulunmanız bu aralar size iyi gelecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Entelektüel çalışmalarınıza zaman ayıracağınız bir gündesiniz. Yaratıcılık seviyeniz yüksek ve diğer insanlara da fayda sağlayacak fikirleriniz var. Bugün ayrıca etrafınızdaki insanların hislerini anlamak konusunda da ayrıca başarılısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yakın bir arkadaşınızla hassas konularda derin bir konuşma yapacaksınız. Bu sizi ruhen çok rahatlatacak fakat derinlere bastırdığınız bazı şeylerle yüzleşmeniz de sizi bir o kadar rahatsız edecek. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Diğerleriyle olan iletişiminiz bugün sözel şekilde değil de daha gizli olacak. Daha doğrusu dudaklarınızla değil gözlerinizle konuşacaksınız. Sizi çok yakından tanıyan insanlar ne demek istediğinizi kolaylıkla anlayacak.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Duygularınızı yazarak kağıda aktarmak bugün sizin için iyi bir terapi yöntemi olabilir. ayaratıcı tarafınızı da geliştirecek olan bu yöntemi sıklıkla uygulamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizi hiç olmadığınız kadar güçlü ve sağlıklı hissediyorsunuz. Açık havada tek başınıza yapacağınız fiziksel aktiviteler endorfin seviyenizin de artmasına katkıda bulunacak.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sizden mesafe olarak çok uzakta olan bir arkadaşınızdan telepatik olarak bir mesaj alabilirsiniz. Ya da sizin aramayı planladığınız biri önce davranıp sizi arayabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Uzun vadede çok büyük bir kazanç hedefliyorsanız bugünlerde işinizi sağlama almanız gerekiyor. Ne kadar sıkılırsanız sıkılın disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bir kişi hakkındaki ilk izlenimleriniz ilerleyen zamanlarda sizi hiç yanıltmayacak. Bu yüzden ona karşı çok dikkatli olun ve önemli meselelerinizi onun yanında konuşmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bilimsel konularda algınız bu aralar çok açık. Bugün bu konularda kitaplar okumak isteyebilir ve öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bilgi alışverişi yapmak için doğru zamanlardan biri.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gördüğünüz kabusların gerçekmiş gibi hissettirmesi canınızın sıkılmasına ve güne kötü başlamanıza sebep olmuş olabilir. Sakinleşin ve odak noktanızı bu kabustan uzaklaştırmaya çalışın.