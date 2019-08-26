26 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda işler yolunda gitse de zaman zaman stres yaratan durumlarla karşılaşma olasılığınız yüksek görünüyor. Göstereceğiniz emekler elde edeceklerinizden çok olabilir ancak yine de yılmadan yolunuza devam edebilirsin. Sonrasındaki kazancınız sizi fazlasıyla mutlu edecektir. Bugün kendinize zaman ayırıp sanatsal etkinliklere katılmak iyi gelebilir.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün özellikle aşk hayatınızda hareketlilik yaşanabilir. Geçmişte bitirme kararı aldığınız bir ilişkiyle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren bir konu, bir hobiniz veya ilgilendiğin spor dalı yeniden gündeminizde yer alabilir. Bununla ilgili önümüzdeki günlerdeki gelişmeler işin mali boyutunu ve sizi ne kadar tatmin edeceğini gösterecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugünlerde işinizle ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Düşünmeden karar almak yerine verileri iyi analiz ederek adımlarınızı atmanız lehine olabilir. Ayrıca ilişki ve iş birliklerinizin mali ve duygusal yönü de sizi bu süreçte zorlayabilir. Hedefleriniz doğru belirlemeniz size yol gösterebilir. Bu günlerde göz nezlesine dikkat, hassasiyetiniz artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün özellikle daha önce başlattığınız iş birliği, ortaklık veya ilişkinizle ilgili değerlendirmeler yapmanız söz konusu olabilir. Aranızdaki maddi manevi güven duygusunun testten geçeceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ödemelerdeki dikkatsizliğiniz sizi parasal yönden zora sokabilir. Ayrıca sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son zamanlarda başlattığın girişimlerinizin parasal yönü, sizi düşüncelere sevk edebilir. Ancak risk almaktan çekinmeyerek hayallerinizin peşinden gidebilmelisiniz. Siz kararlı olduktan sonra başarı için bir çok altenatif yaratılabilir. Ancak özellikle aile çevresinden gelebilecek parasal taleplere karşı dikkatli olmanızda fayda var.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işinizle ilgili motivasyonunuzu düşürecek tatsız gelişmeler olabilir. Sizi harekete geçirecek enerjiler eşliğinde beceri ve yeteneklerinizi ortaya koyarak günün ilk saatlerinin tatsızlığını atlatmanız mümkün olabilir. Bugünlerde canınızı sıkan başka mesele ise dış görüntünüz. Yersiz de olsa bunla alakalı sizi tatmin etmeyen yanları gözden geçirebilirsiniz.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugünlerde gayrimenkule dair konularda bitiş ve başlangıçlar söz konusu. Geçmişte gündeme gelmiş bir konu yeniden su yüzüne çıkabilir. Bu yüzden maddi manevi güvencenizle ilgili değerlendirmeler yapabilirsiniz. Gelişmeler zaman zaman düşünmeden karar almanıza da yol açabilir. Ama siz yine de temkini elden bırakmamalısınız.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün iş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanızı gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Var olan bir sorunu çözmek için hamle yapabilir veya hiç hesapta olmayan bir durumdan dolayı fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Ayrıca bir gayrimenkul veya aile içinde geçmişte gündeme gelmiş bir durum yeniden ortaya çıkabilir.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün gerek işiniz gerek sosyal konumunuz ve gerekse ailenizle ilgili yeni gelişmeler arka arkaya gelebilir. Tüm gelişmelere rağmen siz hedefinizdeki olan projeleri cesaretle uygulamaya koyabilmelisiniz. Başarınızın sırrı belki de burada saklı. Ayrıca daha önce kaçırdığınız bir fırsatı yeniden elde etme imkânınız olabilir. Özel hayatınızda ise kendinize özen gösterin ve süreci yapıcı kullanmaya çalışın.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sizin esnek ve anlayışlı gününüz. Bugün işinizde ısrarcı olduğunuz fikir ve düşüncelerinizin değişmesine neden olabilecek durumlar yaşayabilirsin. Bu durum sizin ayrıntıları daha net görmenize de fayda sağlayabilir. Özel hayatınızda partnerinizin tutarsız tavırları ise canınızı sıkmaya devam edecek gibi. Strese karşı kendinizi korumaya çalışın.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işinizle ilgili gerçekleşecek olan toplantı kendinizi göstermeniz için iyi bir fırsat olabilir. Cesaretinizi kıran ve sizi güvensiz kılan duygu ve düşüncelerinizden arının ve çalışmalarınızı ayrıntılarıyla anlatın. Parasal konularda ise kazançlarınıza ve harcamalarınıza belli bir düzen getirmenizde fayda var.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugünlerde hedefleriniz ve gelecek planlarınızla ilgili yeniden düşünmeye başlayabilirsiniz. Aldığınız yeni kararlar bu düşünceleri kaçınılmaz kılıyor. Bağlı olduğunuz grupların, içinde olduğunuz ekiple çalışmalarınızın ve arkadaşlıklarınızın da bu etkiler altında sorgulamasını yapabilirsiniz. Her ne kadar yeni başlangıçlar yapmak isteseniz de öncelikle ihmal ettiğiniz pürüzleri gidermeniz gerekebilir.



