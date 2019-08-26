DOLAR KURU GECE FIRLADI!

Dolar - euro kaç TL? 26 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin artmasıyla yuan spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış illikit piyasada dolar/TL'de yükselişe neden oldu.



Piyasaların kapalı olduğu gece saatlerinde dolar 6,47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.



Dolar/TL cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası 5,75 civarında işlem görürken hızlı yükseldi.



6 liranın üzerinde tutunamayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,83 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,50'nin hemen altında hareket ediyor.



Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.