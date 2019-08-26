DOLAR KURU GECE FIRLADI!
Dolarda yükseliş!
Dolar - euro kaç TL? 26 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin artmasıyla yuan spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış illikit piyasada dolar/TL'de yükselişe neden oldu.
Piyasaların kapalı olduğu gece saatlerinde dolar 6,47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.
Dolar/TL cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası 5,75 civarında işlem görürken hızlı yükseldi.
6 liranın üzerinde tutunamayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,83 civarında seyrediyor.
Euro/TL de 6,50'nin hemen altında hareket ediyor.
Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.
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