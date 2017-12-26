26 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendi kişisel hassasiyetleriniz nedeniyle kriz yaşayabilirsiniz. Finansal konularda tekrarlı işler olabilir. Bazı konularda kendinizi sınırlamak istemeyebilirsiniz. Nedenini bilmediğiniz durumlar tarafından sıkışıklık içinde olabilirsiniz. Sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Ticari konularla genişleme isteği olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün geleceğinizle ilgili kalıcı planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevreden insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizi sağlam temeller üstüne kurmak için mücadele verebilirsiniz. Sosyal konularda daha verici olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Bazı konularda daha gerçekçi olmanız gerekebilir. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Üzerinde çalıştığınız konularda tekrar gündeme gelen işler olabilir.

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün farklı konularla meşgul olabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Yaratıcı olduğunuz konularda gözden kaçan konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluğunuzdaki konuları temellendirmek için daha fazla çalışmanız gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir. Gün içinde konsantre olmanız gereken işlerde dikkatli olmalısınız. İşlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Finansal konularda destek alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde geliştirmeniz gereken durumlar olabilir. Dengede kalmak sizi zorlayabilir. Gün içinde gelişen konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Gerçekçi davranmanız gereken bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Parasal konulara özen göstermelisiniz. İşlerinize yön kazandırmak için iş konularınızı arttırmanız gerekebilir. Konsantre gereken işlerinize dikkat edin. Bugün dağınık koşullar sizi zorlayabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün çocuklarınızla ilgili işler sizi oyalayabilir. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. İşlerinizde risk almak için acele etmeyin. Sağlık konulara öncelik verebilirsiniz. Kişisel konularda tekrarlanan durumlar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. İşlerinizin sağlam olması için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Kişisel konularınızda hassas olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün arkadaş çevrenizde bitirdiğinizi düşündüğünüz ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. İşlerinizde iletişimin yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Ticari konular gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumlulukları ilerletmek için mücadele edebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Güçlü gördüğünüz kişilerden aldığınız destekler sizi duygusal olarak zorlayabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün duygusal yönden kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz sizi meşgul edebilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Başladığınız işleri sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili gelişmeler olabilir. Uzaklarda olan sevdiklerinizden haber alabilirsiniz.