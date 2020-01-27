26 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ne düşünüyorsanız onu aynı şekilde insanlara aktarmalısınız. Eğer gerçek fikirlerinizi belirtmeyecekseniz ve sahte bir tavır sergileyecekseniz insanlar tarafından tepki çekeceğinizi bilmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İster çok enerjik olsun isterseniz de modunuz çok düşük olsun bugün biraz kendinizle vakit geçirmelisiniz. Evinize çekilin ve kafanızı dinlemeye çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Fazla aceleci bir tavrınız var, böyle olmamalısınız. Güzel sıcak bir duş alın, hangi kıyafetinizi giyeceğinize karar verin, makyajınızı rahatça yapın ve evden öyle çıkın. Kimse size acele etmenizi söylemedi!

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eğer hayatınız aynen planladığınız gibi gitseydi ne kadar sıkıcı olabilirdi tahmin edebiliyor musunuz? Bu yüzden karşınıza çıkan aksilikleri de kabullenmeyi öğrenin ve onlardan ders çıkarın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Romantik bir randevu için evinizde hazırlık yapıyorsanız detaylara fazla kafa yormamaya çalışmalısınız. Eğer her şeyin mükemmel olmasına uğraşırsanız çıldırırsınız. Biraz akışına bırakın ve flörtünüzle ne kadar güzel bir akşam geçireceğinizi düşünün.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün alışverişe çıkacaksanız listenize bağlı kalmaya çalışın. Eğer beğendiğiniz her şeyi almaya çalışırsanız gereğinden fazla para harcayacaksınız ve bu sizi kötü duruma düşürecek.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Arkadaşlarınızla yaptığınız etkinliklerden çok zevk aldığınız ortada. Hatta onlarla zaman geçirmeyi o kadar çok seviyorsunuz ki sürekli onlarla berabersiniz. Bu durumun partnerinizin alınmasına sebep olacağını hiç düşündünüz mü?

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Keskin zekanız sayesinde sorunlara hemen çözüm üretiyorsunuz. Asla panik yapmamanız ve kontrolü kaybetmemeniz de size kriz durumlarında çok büyük fayda sağlıyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir arkadaşınızın evinde verdiği partiye katılmak konusunda çok kararsızsınız. Arkadaşınızı çok seviyorsunuz ancak kendinizi de çok yorgun hissediyorsunuz. Yorgun olduğunuzu arkadaşınıza söylemeli ve biraz evde dinlenmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yeni projelere başlamak istiyordunuz ancak aklınıza fikir gelmiyordu. Bugün okuduğunuz bir kitap size ilham verecek ve aradığınız fikri orada bulacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Normalde kıskanç biri olmamanıza rağmen bu aralar partnerinizin yanındaki her kadın gözünüze batıyor. Bu durumdan partneriniz de rahatsız. Ona güvendiğinizi hissettirmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Arkadaş grubunuzdaki birinde çok hoşlanıyorsunuz ancak bunu ona söylemekten de bir o kadar çekiniyorsunuz. Utangaç olmayın! Onunla bir şeyler yapmayı teklif edin.